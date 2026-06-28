お笑いタレントの明石家さんま（70）が28日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にVTR出演し、同局の「24時間テレビ」（8月29、30日放送）でチャリティーランナーを務める女優の星野真里（44）にエールを送った。

さんまは星野を“良く知る人物”としてコメント。番組スタッフから星野がチャリティーランナーに決まったことを知らされると「えっ!?」と驚いた。

収録は今月上旬だったが、チャリティーランナー発表は21日。さんまは「どれぐらい黙っとかなあかんの？」と戸惑い、「聞かなかったことにしていただけますか？」と笑った。

「前から言ってるんですけど一度ぐらい私に走らせてもらえないでしょうか？」とジョーク交じりに24時間マラソン出場を希望する場面も。

そして、かつてさんまの元へ「走りながら司会やってもらえますか？」とオファーが届いたことを告白。「走りながら総合司会やってくれっていうオファーが来たんですけど、死んでまうわ！アホ！言うて断りました。それは事実です」と明かした。

そして星野へ「しんどかったら本当に止めていいと思うんですよ。しんどかったら止めましょう。決して無理はなさらないように、頑張ってください」とメッセージを送った。