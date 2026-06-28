巨人・井上温大投手（２５）が２８日のＤｅＮＡ戦（横浜スタジアム）に先発し、７回２安打無失点と快投。試合は巨人が２―１で勝利し、井上が６勝目（５敗）をマークした。

２４日の広島戦（マツダ）から３試合連続で雨天中止となり、チームとしては４試合ぶりの実戦となった。この日も試合開始前から降り続いた雨が強まる悪条件の中だったが、井上は初回、セーフティバントの構えを見せた先頭・勝又を初球の直球で三ゴロに打ち取ると、続く牧、佐野を連続空振り三振。三者凡退でスタートした。

キャベッジのタイムリーで１点を先制した２回は一死後、度会に打球がグラブをすり抜ける内野安打を許したものの、後続は落ち着いて打ち取り、得点を与えなかった。

その後もスコアボードに０を並べ、打っては一死一、三塁で迎えた４回の第２打席で右翼への犠牲フライを打ち上げ、自ら貴重な追加点を挙げた。

５回まで被安打１の快投。６回は先頭・三森には左前打を浴びたが、味方の好守にも助けられ、代打ヒュンメルを併殺打、勝又を二ゴロとし、この回も無失点で切り抜けた。７回も相手打線の上位打線を危なげなく三者凡退に仕留め、７イニングを締めた。

井上は試合前の時点で、今季のＤｅＮＡ戦は３試合に登板して３勝０敗。さらに敵地・横浜スタジアムではプロ通算８試合の登板で無敗と爛魯泪ラー瓩琉賁未鬚里召せていた。試合後には「毎試合で『先頭打者を切る』というのを自分の中で重きを置いて投げていて、それがほとんどのイニングでできた」と自身の内容にうなずく。

さらに「このシーズンは３試合勝てているので、良いイメージで投げることはできているなと思います。ハマスタの時、結構（打線が）援護してくれる。打者の皆さんとの兼ね合いもありますし、それが良い方向に出ているかなと思います」と投球を支えた野手陣にも感謝していた。