SNSに掲載した運転免許証の写真が「かわいすぎる」と話題になった女優でモデルの古川杏(23)が、22日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】これが噂の免許証 提示されたらビビるレベル！

同誌に登場するのは約4年ぶり。自身のインスタグラムにもカットソーをずらして肩を見せるショット、お湯が谷間に流れ込むシャワーシーンなどの画像を掲載し、「4年前の当時の時から比べると大人になった姿をお見せできたと思います!」と自信を見せた。



筋金入りの阪神ファンということもあり、縦じまのショートパンツでグラブを着けてボールを握るショットもある。「私的にも今まで史上最大の今の私を出せました 大満足な大人かわいいショットがいっぱいです」と「しっとり」と「明るさ」の両面を見せたと伝えた。「たくさん見ていただけると嬉しいです!」とアピールしていた。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。1人で甲子園に阪神戦を見に行った思い出も明かしている。撮影でも野球の場面があったが「ストライクゾーンに投げるのがめちゃくちゃ難しい!」と語った。



同号は一ノ瀬瑠菜が表紙＆巻頭を担当。山岡雅弥、三田悠貴、葉月つばさ、穂波あみも登場している。



（よろず～ニュース編集部）