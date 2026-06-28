サッカー元日本代表FWの佐藤寿人氏（44）が28日、フジテレビ系「Mr.サンデー」（日曜後9・00）に生出演し、FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本が戦うブラジル攻略の糸口を探った。

日本は1勝2分けの勝ち点5で、F組を2位通過。29日（日本時間30日）に、C組1位のブラジルと戦うことが決まった。

佐藤氏はブラジルの今大会初戦、モロッコ戦のワンシーンを挙げた。前半8分、モロッコにカウンターを受けた場面。自陣深くでボールを奪還したモロッコは、5本のパスとドリブルでブラジル陣内へ攻め込み、シュートしたが、最終的にDFにブロックされたという一連の流れだった。

フォーメーション図を見ると、FWビニシウス、ラフィーニャら4人は敵陣のまま。佐藤氏は「前線の人たち、全く戻って来られなかったんです。（モロッコは）最終的にシュートという選択をしてしまいましたけど、ここでもう1回、（サイドに出すなど）ひと手間を加えて、（選手がペナルティーエリア内に）しっかり入っていくと、チャンスが見られたのかな」と推測した。

日本にとっての理想の展開を問われると、「初戦のオランダ戦のような形で、守備の時間は長くなると思いますけど、相手の土俵でまず戦わない」とコメント。「しっかり守備のところで奪って、前に出て行く。ブラジルは帰陣が遅いですからね」と、相手の弱点を指摘した。

予想スコアは1−0で日本の勝利。「0−0の時間が長くなればなるほど、ブラジルは焦ると思います」と見通しを語った。