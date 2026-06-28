日本ハム、巨人、中日でプレーした中田翔氏（37）が、高橋慶彦氏（69）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。広島から大阪桐蔭に進学した裏話を明かした。

広島の強豪校ではなく、大阪桐蔭に進学。中田氏は「裏話があって…」と切り出した。

中学時代に所属していた鯉城リトルシニアの理事長が、中田氏の母親と話して、高校は無名の学校に進むことを決めたという。

「お前はスカウトも見に来てプロ入りが決まってる。だから無名の高校に行って3年間目立たずに走り込みだけしておけ」と言われたという。

自分が野球をやることしか興味がなく、甲子園でどんな高校が強いのかも知らなかった。

そして決められた高校に入寮したが…。

中田氏は「行ったら平田（良介）さんがいてフリーバッティングでホームラン連発してるし、辻内（崇伸）さんがいて、155キロ投げてる」と驚いたという。

その夜、大阪桐蔭を勧めたリトルシニアの理事長に電話して「たぶんですけど、この学校めちゃくちゃ有名ですよ。150キロ投げるピッチャーが3〜4人います」と報告した。

理事長も驚いた様子で「嘘付け！そんなら仕方ない。そこで甲子園目指せ」と話が変わった。

中田氏は「理事長も大阪桐蔭知らなかったみたい」と苦笑いした。