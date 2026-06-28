◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―２巨人（２８日・横浜）

巨人のトレイ・キャベッジ外野手が、２か月ぶりの猛打賞をマークした。２回１死一、三塁で先制の右前適時打を放つと、４回１死では追加点につながる左中間への二塁打、６回２死でも左中間への二塁打とし「純粋にうれしいですし、これからも継続したいと思う」と話した。助っ人の猛打賞は４月２６日のＤｅＮＡ（横浜）以来６３日ぶり、今季３度目となった。

６月は試合前まで１５試合で打率１割１分６厘、３本塁打と低迷した。原因については「バランスを崩していたこと、選球眼がうまく機能していなかったこと」と振り返り、「タイミングの部分で真っすぐが差し込まれると、逆に変化球はめくれるような感じになってしまった」と説明した。

雨天中止となった２４日の広島戦ではマツダの室内練習場で、本隊を離れて志願の振り込みを４０分行うなど、努力を惜しまなかった。「しっかりと軸足に重心を残して、なおかつセンター返しすることを意識してやってきた」。勝負の夏場へ向かう中で、復調の３安打となった。