巨人は２８日のＤｅＮＡ戦（横浜）で２―１と勝利。２４日から３試合連続の雨天中止をはさんで連勝を飾り、首位をキープした。

投打でチームに貢献だ。この日の先発・井上温大投手（２５）は初回を三者凡退に抑える圧巻の投球を披露。２回と７回に１本ずつ安打を許したが、後続を断ち切って無失点に抑えた。７回１０６球を投げて２安打無失点と快投。チームトップとなる６勝目（５敗）を挙げた。

１点リードの４回には自らのバットで点をもぎ取った。一死一、三塁で迎えた第２打席、相手先発・石田裕の８投目、１４８キロの直球を振り抜くと、左翼への犠飛となり、貴重な追加点を奪い取った。

試合後に橋上秀樹監督代行（６０）は、試合中、この場面での左腕の犠飛を予知していたという。「１打席目で、石田（裕）投手に対する球のつきが非常によく感じた。単なる直感で、外野フライはちょっと打てるかなっていう思いがあったんで、打たせました。なんとか井上投手の打席で１点取れればな…という思いはありました」と追加点の場面を振り返った。

８回に大勢がＤｅＮＡ・三森にタイムリーを浴びて１点を許したものの、その後は田中瑛―マルティネスでなんとか１点を守り抜いた。

これで貯金が「７」に増えた橋上ジャイアンツ。遠征となる３０日のヤクルト戦（弘前）でも勝ちきりたいところだ。