◇セ・リーグ 巨人2―1DeNA（2026年6月28日 横浜）

巨人の大勢投手（26）が1年ぶりに2試合連続失点し、2試合連続でイニング途中降板となった。

先発左腕・井上がDeNA打線に二塁すら踏ませず、7回を散発2安打無失点と快投。大勢は2―0で迎えた8回、2番手として敵地のマウンドに向かった。

最初に打席へ迎えた5番・度会は初球の152キロ直球で中飛に仕留めたものの、続く6番・松尾には2球目の153キロ直球で左中間を破られ、二塁打に。

7番・宮下をフォークボールで空振り三振に打ち取った2死二塁から8番・三森に3球目のフォークボールを右越え適時二塁打とされて1点差に詰め寄られ、ここで降板となった。

大勢は前回登板した21日の中日戦（東京D）では3―0の8回に4番手として登板したが、4失点（自責0）してイニング途中に降板し、チームはまさかの逆転負け。6回途中3安打無失点だった先発左腕・井上の白星を消して今季初黒星を喫していた。

この日も井上が7回2安打無失点と好投。2―1と1点差に詰め寄られ、なおも2死二塁とピンチが続いた場面で大勢をリリーフした3番手右腕・田中瑛がわずか5球で火消しに成功し、こちらは21試合連続無失点となっている。

大勢の2試合連続失点は昨年6月1日の中日戦（3失点）、同5日のロッテ戦（1失点）以来1年ぶりで、2試合連続イニング途中降板（サヨナラ負けはカウントせず）はプロ5年目で自身初。なお、大勢は1999年6月29日生まれで、明日が27歳の誕生日となっている。