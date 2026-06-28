2026年6月29日〜7月5日の運勢「おひつじ座〜うお座」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年6月29日から7月5日の運勢を西洋占星術で占います。
幸運の星・木星がかに座からしし座へ移っていきます。保守性、地固めムードが一段落して、華やかで活気に満ちた時間が巡ってきます。楽しいこと、うれしいこと、ワクワクすることを人生の真ん中に置くといいでしょう。その一方、毎度おなじみの水星の逆行もスタート。木星と冥王星のパワーもぶつかります。慎重さもプラスして！
ゆるっと着地。
決着をつけないことが、今週を乗り切るカギとなるでしょう。
どっちつかずのまま、曖昧さを残しておくのです。何事にも白黒をつけたい性格ですから、イラッとしそうですが、そこは人生修行と割り切って。なりゆきに任せ、どっちでもいいことにしておくと、ベストな形に収まるでしょう。
お口にもチャックを。余計な一言で、引き取り手のない話があなたのところに来てしまうみたい。見て見ぬふり、聞いて聞かないふりで、ゆるく流して。オフは、パッと遊ぶと気分スッキリ！
愛は大好転。パートナーにホレ直す幸せも。出会いは仕事の延長に。
ひもづけていく。
ムードは、カオス。
さまざまなことがさまざまなレベルで起こるため、あっちこっち取り散らかってしまいやすいでしょう。ちゃんとしたいのに、やりっぱなし、出しっぱなしになってしまうことも。ケガやミスの原因となりかねませんから、意識して片付けていきたいもの。どうやっても入らない、しまえないのは、持ちきれないサイン。今のうちに手放してしまうのがよさそう。
社交辞令も多そう。話が進んだら、検討するくらいでちょうどいいはず。
オフは、ボディケアをしっかりと。ムダ毛、カカトのお手入れなど、見られる季節対策を。
愛は、尽くして。
熱量高く！
熱い人になりましょう。
これが好き、これをやりたい、こうするつもり、こうしたい、個人的なこだわりをオープンにしていくのです。粗削りでいいので、どんどん進めていく、自分の思いのまま、突っ走っていきましょう。すると、あなたが起点の流れが起こって、運命の書き換えが始まります。
身近な人も、どんどん巻き込んでみて！ 一緒に夢を追いかける仲間が見つかったり、自分にはない才能とのコラボレーションが始まったりして、盛り上がるはず。
オフは、予定が変わりやすいみたい。プランBも準備して。
愛は、行動で示しましょう。
よき手本となる。
ナチュラルに図太くなりそう。
グイッと押し出して自分の場所をキープしたり、人の話を横取りしちゃったり、数十年前のあなたが赤面して軽蔑するようなことを軽々とやってのけてしまいそう。ずうずうしさは、生きやすさのバロメーターなのですが、自分の身勝手さ、強引さに気付いたら、すぐにお詫びや修正をかけるといいみたい。
「ごめんなさい、気付かなくて」とか、「やり直させて」など、一言添えてみると場が和み、「どうぞ、どうぞ」となるでしょう。そこからラッキーを再配分すると、イメージアップが大成功！
デートは、ご近所プランで。
12年に1度の大幸運に乗る！
運気は大好転。
どんどん状況がよくなっていくでしょう。悩みのタネだったことが消えたり、目の上のタンコブ的な人が離れたり、これまでがウソのようにやりやすく、生きやすくなっていくはず。まだ、完全に新しい流れが始まったわけではありませんが、本当にやりたいこと、頑張りたいことを人生の真ん中に置くことで、気分もガラッと変わっていくはず。
社交と仕事は、イエス・ノーをハッキリと。自分のこだわりやポリシーを明確にすると、周囲が分かってくれて、道が開けていきます。オフは、目的のない散策に収穫が。
デートは対戦を。ゲーム、スポーツ、盛り上がりそう。
しっかり、区切る！
うやむやになりやすい1週間です。
方針の転換、人材の入れ替えで、これまで進めてきたことが空中分解しやすいでしょう。責任を負う立場にないとしても、個人レベルでいいので、区切りをつけておきましょう。とりあえず、頭を下げておく、行き場のない思いを受け止めるなど、やれることはあるはず。
“礼”と“義”を尽くすことで、ご縁を切らずに済むでしょう。プライベートでは、マインドフルネスを意識して。深く呼吸をする、無になるなど、意識的なリセットをかけて。ぬるめの温泉にぼんやり浸かるのもオススメ。
愛は、気の迷いにご用心。
考察と分類で。
進みそうで進まない。
もどかしい運勢です。話が二転三転してまとまらない、思いがけなく横やりが入るなど、忍耐力を試されそう。でも、阿吽の呼吸で分かり合える人も現れるため、それを未来の希望と考えるといいみたい。共同戦線を張ることで、分からず屋さんたちのよい攻略法を思いついたり、別企画が生まれたりするでしょう。自分の手の内に入れる人とそうでない人を仕分けるイメージでいるとよさそう。
オフは、見逃した映画をチェック。今の気分にピッタリ合いそう。
愛は、型に捉われずに。2人だけのオリジナルスタイルを追求して。
根底が揺れそう。
簡単には答えが出ない問題を抱えそう。
例えば、働き方、親の介護、遺産の配分、体調管理など、いくつものルートがあって、何が正解か分からないのです。金銭的な縛り、家族や関係者の思惑なども相まって、ペンディングになることも。焦らずに、自然な流れに任せていきましょう。
「すべては、最適化される」と信じて。悩みや迷いを抱えながらも、この季節ならではの楽しみ、喜びにも目を向けてみて。蓮の花の開花を眺めるなんて風流な体験はいかが？ 仕事や社交は、通常営業で。
愛は、触れ合いを大事に。言葉よりもぬくもりが雄弁です。
断ち切るチャンス。
薄々気付いているはず。
もう終わらせるタイミングだと。人に言えない恋、愛せない仕事、名義だけ残っているつながりなど、ここで清算してしまいましょう。追いすがられるし、あなた自身も未練もあると思いますが、ここまでで「大事なもの」になれなかったことが、そのまま、答えです。
スパッと切って、心機一転、次へ進むのが何よりの開運となるでしょう。新しい目標を立てるのもいい考え。自己ベスト更新へのチャレンジも有望です。モヤモヤする時は、見晴らしのいい場所に登ってみて。気分がスッキリ晴れるはず。
夜のデートが発展しそう。
あえて逆をいく。
鏡は物事をありのままに写してくれるように見えて、実はルールがあべこべです。
右手を上げているように見える時は、左手が上がっているのですから。つまり、今週は、運命の逆をいくようにするといいのです。
例えば、プレッシャーを感じてガチガチになっているなら、リラックスを。気が緩んで生あくびが出て仕方ないなら、氷水で顔でも洗って、シャキッとして。だいたい、真逆と考えておけばOK！ 退屈なことほど、頑張って続けるなど、意志の力で運命を書き換えて！
社交は、人に委ねて。お供にもツキが。
愛は、ペアの品が絆を育てそう。
スマートに！
かっこつけていきましょう。
内心の動揺や迷いは顔に出さず、クールに振る舞うことでキャラが立っていきます。また、いかにもあなたがやりそう、言いそうなことは、今週はちょっと控えめにして。様子見をしたり、聞き役に回ったりすることで、潜伏するチャンスにいち早く気付けそう。
レジャーやカルチャーは、人の評判を待ってみて。ある程度レビューがたまって、「やっぱり面白そう」「行ってみる価値がある」ものだけ動きましょう。
空き時間は、勉強に当てて。資格取得を視野に入れてみるのもいい考え。
愛は、パターンを変えると大好評。
自然体で。
撤収モード。
「もういい」「ここまでだと思う」とスパッと気持ちが変わりそう。根が優しいあなただから、多少の延長、引継ぎなどへの協力はできますが、心はもう離れてしまうでしょう。突然の退社、引っ越し、辞任など、周囲をザワつかせる決断をするかも？
自分でも自分の大胆さ、強引さにびっくりしそうですが、大きな流れの中では折り込み済です。焦って次の足場を探さずに、少しイレギュラーな時間を過ごしてみるといいみたい。しっかりと休む、つなぎで暮らすなど、気ままな生き方も視野に入れて。
愛と友情は、先約優先がスマート。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
幸運の星・木星がかに座からしし座へ移っていきます。保守性、地固めムードが一段落して、華やかで活気に満ちた時間が巡ってきます。楽しいこと、うれしいこと、ワクワクすることを人生の真ん中に置くといいでしょう。その一方、毎度おなじみの水星の逆行もスタート。木星と冥王星のパワーもぶつかります。慎重さもプラスして！
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）なあなあ、まあまあ、
ゆるっと着地。
決着をつけないことが、今週を乗り切るカギとなるでしょう。
どっちつかずのまま、曖昧さを残しておくのです。何事にも白黒をつけたい性格ですから、イラッとしそうですが、そこは人生修行と割り切って。なりゆきに任せ、どっちでもいいことにしておくと、ベストな形に収まるでしょう。
お口にもチャックを。余計な一言で、引き取り手のない話があなたのところに来てしまうみたい。見て見ぬふり、聞いて聞かないふりで、ゆるく流して。オフは、パッと遊ぶと気分スッキリ！
愛は大好転。パートナーにホレ直す幸せも。出会いは仕事の延長に。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）整理整頓。
ひもづけていく。
ムードは、カオス。
さまざまなことがさまざまなレベルで起こるため、あっちこっち取り散らかってしまいやすいでしょう。ちゃんとしたいのに、やりっぱなし、出しっぱなしになってしまうことも。ケガやミスの原因となりかねませんから、意識して片付けていきたいもの。どうやっても入らない、しまえないのは、持ちきれないサイン。今のうちに手放してしまうのがよさそう。
社交辞令も多そう。話が進んだら、検討するくらいでちょうどいいはず。
オフは、ボディケアをしっかりと。ムダ毛、カカトのお手入れなど、見られる季節対策を。
愛は、尽くして。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）パワフル＆スピーディー。
熱量高く！
熱い人になりましょう。
これが好き、これをやりたい、こうするつもり、こうしたい、個人的なこだわりをオープンにしていくのです。粗削りでいいので、どんどん進めていく、自分の思いのまま、突っ走っていきましょう。すると、あなたが起点の流れが起こって、運命の書き換えが始まります。
身近な人も、どんどん巻き込んでみて！ 一緒に夢を追いかける仲間が見つかったり、自分にはない才能とのコラボレーションが始まったりして、盛り上がるはず。
オフは、予定が変わりやすいみたい。プランBも準備して。
愛は、行動で示しましょう。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）華麗なる加齢。
よき手本となる。
ナチュラルに図太くなりそう。
グイッと押し出して自分の場所をキープしたり、人の話を横取りしちゃったり、数十年前のあなたが赤面して軽蔑するようなことを軽々とやってのけてしまいそう。ずうずうしさは、生きやすさのバロメーターなのですが、自分の身勝手さ、強引さに気付いたら、すぐにお詫びや修正をかけるといいみたい。
「ごめんなさい、気付かなくて」とか、「やり直させて」など、一言添えてみると場が和み、「どうぞ、どうぞ」となるでしょう。そこからラッキーを再配分すると、イメージアップが大成功！
デートは、ご近所プランで。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）ラッキーチャンス拡大！
12年に1度の大幸運に乗る！
運気は大好転。
どんどん状況がよくなっていくでしょう。悩みのタネだったことが消えたり、目の上のタンコブ的な人が離れたり、これまでがウソのようにやりやすく、生きやすくなっていくはず。まだ、完全に新しい流れが始まったわけではありませんが、本当にやりたいこと、頑張りたいことを人生の真ん中に置くことで、気分もガラッと変わっていくはず。
社交と仕事は、イエス・ノーをハッキリと。自分のこだわりやポリシーを明確にすると、周囲が分かってくれて、道が開けていきます。オフは、目的のない散策に収穫が。
デートは対戦を。ゲーム、スポーツ、盛り上がりそう。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）尻切れトンボ注意報。
しっかり、区切る！
うやむやになりやすい1週間です。
方針の転換、人材の入れ替えで、これまで進めてきたことが空中分解しやすいでしょう。責任を負う立場にないとしても、個人レベルでいいので、区切りをつけておきましょう。とりあえず、頭を下げておく、行き場のない思いを受け止めるなど、やれることはあるはず。
“礼”と“義”を尽くすことで、ご縁を切らずに済むでしょう。プライベートでは、マインドフルネスを意識して。深く呼吸をする、無になるなど、意識的なリセットをかけて。ぬるめの温泉にぼんやり浸かるのもオススメ。
愛は、気の迷いにご用心。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）選別タイム。
考察と分類で。
進みそうで進まない。
もどかしい運勢です。話が二転三転してまとまらない、思いがけなく横やりが入るなど、忍耐力を試されそう。でも、阿吽の呼吸で分かり合える人も現れるため、それを未来の希望と考えるといいみたい。共同戦線を張ることで、分からず屋さんたちのよい攻略法を思いついたり、別企画が生まれたりするでしょう。自分の手の内に入れる人とそうでない人を仕分けるイメージでいるとよさそう。
オフは、見逃した映画をチェック。今の気分にピッタリ合いそう。
愛は、型に捉われずに。2人だけのオリジナルスタイルを追求して。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）どう生きるか、
根底が揺れそう。
簡単には答えが出ない問題を抱えそう。
例えば、働き方、親の介護、遺産の配分、体調管理など、いくつものルートがあって、何が正解か分からないのです。金銭的な縛り、家族や関係者の思惑なども相まって、ペンディングになることも。焦らずに、自然な流れに任せていきましょう。
「すべては、最適化される」と信じて。悩みや迷いを抱えながらも、この季節ならではの楽しみ、喜びにも目を向けてみて。蓮の花の開花を眺めるなんて風流な体験はいかが？ 仕事や社交は、通常営業で。
愛は、触れ合いを大事に。言葉よりもぬくもりが雄弁です。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）リスタート。
断ち切るチャンス。
薄々気付いているはず。
もう終わらせるタイミングだと。人に言えない恋、愛せない仕事、名義だけ残っているつながりなど、ここで清算してしまいましょう。追いすがられるし、あなた自身も未練もあると思いますが、ここまでで「大事なもの」になれなかったことが、そのまま、答えです。
スパッと切って、心機一転、次へ進むのが何よりの開運となるでしょう。新しい目標を立てるのもいい考え。自己ベスト更新へのチャレンジも有望です。モヤモヤする時は、見晴らしのいい場所に登ってみて。気分がスッキリ晴れるはず。
夜のデートが発展しそう。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）鏡の国へ。
あえて逆をいく。
鏡は物事をありのままに写してくれるように見えて、実はルールがあべこべです。
右手を上げているように見える時は、左手が上がっているのですから。つまり、今週は、運命の逆をいくようにするといいのです。
例えば、プレッシャーを感じてガチガチになっているなら、リラックスを。気が緩んで生あくびが出て仕方ないなら、氷水で顔でも洗って、シャキッとして。だいたい、真逆と考えておけばOK！ 退屈なことほど、頑張って続けるなど、意志の力で運命を書き換えて！
社交は、人に委ねて。お供にもツキが。
愛は、ペアの品が絆を育てそう。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）ポーカーフェイスで、
スマートに！
かっこつけていきましょう。
内心の動揺や迷いは顔に出さず、クールに振る舞うことでキャラが立っていきます。また、いかにもあなたがやりそう、言いそうなことは、今週はちょっと控えめにして。様子見をしたり、聞き役に回ったりすることで、潜伏するチャンスにいち早く気付けそう。
レジャーやカルチャーは、人の評判を待ってみて。ある程度レビューがたまって、「やっぱり面白そう」「行ってみる価値がある」ものだけ動きましょう。
空き時間は、勉強に当てて。資格取得を視野に入れてみるのもいい考え。
愛は、パターンを変えると大好評。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）解放と回収。
自然体で。
撤収モード。
「もういい」「ここまでだと思う」とスパッと気持ちが変わりそう。根が優しいあなただから、多少の延長、引継ぎなどへの協力はできますが、心はもう離れてしまうでしょう。突然の退社、引っ越し、辞任など、周囲をザワつかせる決断をするかも？
自分でも自分の大胆さ、強引さにびっくりしそうですが、大きな流れの中では折り込み済です。焦って次の足場を探さずに、少しイレギュラーな時間を過ごしてみるといいみたい。しっかりと休む、つなぎで暮らすなど、気ままな生き方も視野に入れて。
愛と友情は、先約優先がスマート。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)