「無能な人物を指揮官に選べばこうなる」韓国大統領が早期敗退の代表チームに“まさかの痛烈批判”を展開！「信じがたい事態」「戸惑いを越えて呆れた」【W杯】
現地６月27日、北中米ワールドカップがグループステージの全日程が終了し、決勝トーナメントに進む32チームが確定した。今大会から48か国に増枠されたため、ノックアウトラウンドもラウンド32からスタート。12組の３位チームも上位８チームが次ラウンドに進めるレギュレーションで、最後まで微妙なポイントの争いが続き、さまざまなドラマを生んだ。
早期敗退の憂き目に遭ったひとつが、グループＡを１勝２敗の３位で終えていた韓国代表だ。３位ランキングでぎりぎりまで凌いでいたが、グループＫでDRコンゴがウズベキスタンを３−１で倒した時点で万事休す。２大会ぶりのグループステージ敗退が決まり、国内のメディアやファンが一斉に猛批判を繰り広げている。
そして、なんと国のトップである李在明（イ・ジェミョン）大統領までもが公式SNSで苦言を呈するまさかの展開となった。「私も元名誉プロサッカークラブ団長であり、心情的には赤い悪魔（韓国代表サポーター）のひとりとして、予想外の結果に戸惑いを通り越し、呆れる思いです」と心情を吐露、そのうえで、「結局のところ、人事こそがすべてであることが、あらためて証明されました。能力よりも身内びいきを優先し、無能な人物を指揮官に選べば、その結果は火を見るよりも明らかです」と韓国サッカー協会の運営や在り方を非難した。
さらに、「スポーツ団体についても、少数の代議員による間接選挙ではなく、すべての関係スポーツ関係者による直接選挙制度を導入するよう行政指導を行なうよう指示しており、その履行は順調に進んでいるものと承知しています」と改革に乗り出す意向を表明。「国民を失望させた今回のワールドカップ本大会における失敗は、組織運営と人事の失敗によるものと考えます。ワールドカップ出場には国民の多額の税金と国家的な支援が投入されているだけに、文化体育観光部には今回の事態について、正確な状況把握、原因分析、再発防止策、そして改善策を徹底的に検討していただきたいと思います」と説明した。
そして、「このような信じがたい事態で国民の皆様に深い失望を与えてしまったことを、心よりお詫び申し上げます」と頭を下げ、「二度とこのようなことが繰り返されないよう、スポーツ行政改革を速やかに推進してまいります」と決意を明らかにした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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早期敗退の憂き目に遭ったひとつが、グループＡを１勝２敗の３位で終えていた韓国代表だ。３位ランキングでぎりぎりまで凌いでいたが、グループＫでDRコンゴがウズベキスタンを３−１で倒した時点で万事休す。２大会ぶりのグループステージ敗退が決まり、国内のメディアやファンが一斉に猛批判を繰り広げている。
さらに、「スポーツ団体についても、少数の代議員による間接選挙ではなく、すべての関係スポーツ関係者による直接選挙制度を導入するよう行政指導を行なうよう指示しており、その履行は順調に進んでいるものと承知しています」と改革に乗り出す意向を表明。「国民を失望させた今回のワールドカップ本大会における失敗は、組織運営と人事の失敗によるものと考えます。ワールドカップ出場には国民の多額の税金と国家的な支援が投入されているだけに、文化体育観光部には今回の事態について、正確な状況把握、原因分析、再発防止策、そして改善策を徹底的に検討していただきたいと思います」と説明した。
そして、「このような信じがたい事態で国民の皆様に深い失望を与えてしまったことを、心よりお詫び申し上げます」と頭を下げ、「二度とこのようなことが繰り返されないよう、スポーツ行政改革を速やかに推進してまいります」と決意を明らかにした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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