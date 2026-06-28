20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏さんの連載を、スポニチ本紙では約15年にわたって掲載していた。「世直しトークあれこれ」（05年11月〜06年12月）、「明るい明日を」（08年1月〜11年3月）、「美輪の色メガネ」（13年2月〜23年12月）で、世の在り方を厳しい視線で見つめ、時に悩める人々に寄り添い、常に明日を生きる希望を伝えていた。美輪語録が人気だった連載を再録する。

＜2006年6月18日掲載「世なおしトーク あれこれ（32）」＞

世の中には人格においても愛情においてもバランスのとれたいいお父さんもいれば、その反対に酒や女、ギャンブルにのめり込み平気で妻や子供に暴力をふるうとんでもないダメオヤジもいるのです。これはいつの時代も変わらない、個人差の問題なのです。ただ、どのような父親であろうとも、父親というのは実に悲しい存在なのです。

子供との関係を考えるとよく分かるのです。子供は母親とヘソの緒でつながって生まれてくるのです。ですから、母親にはわが子という厳然たる証拠があるのです。ところが、父親にはヘソの緒はありません。肉体的に子供とつながるものは何もないのです。自分の子供であるという確証がないのです。子供の父親がだれなのかは、本当は母親しか知らないのです。時には、当の母親さえ分からない場合もあるのです。このようにわが子としての確証を得ている母親は子供に対していつも大きな顔をしていられるのです。

では、父親は何で子供とつながっているのか。それは「信じる」という儚（はかな）い一縷（いちる）の望みだけなのです。妻から「あなたの子供です」と言われれば「オレの子なんだ、オレの子供なんだ」と、とにかく信じるしかないのです。周囲から「顔立ちがお父さんにそっくりですね」とか「性格も似てますね」とか言われて、思わずホッとひと安心するのです。それはいつもわずかばかりの証拠を探し続けているからなのです。そして、見つかるたびに「やっぱりオレの子供なんだ」と無理やり自己暗示をかけるのです。だから、父親の存在は、母親にくらべ圧倒的に希薄なのです。哀れな存在なのです。しかし、それが父親の運命でもあるのです。

それでもかつては、そのような父親を守る社会、生活形態が形成されていたのです。封建主義、家長制度と言われる仕組みです。家の中では父親が座る場所はいつも同じ、座布団も専用の座布団があったのです。犹盪劼虜足瓩箸盡討个譴討い燭里任后Ｉ秧討いないときに子供が座ったり寝ころんだりすると、母親が「それはお父さんの座布団ですから座ってはいけません」と叱（しか）ったものなのです。このように家庭内での父親の権威が保たれていたのです。父親が外出していても、座布団があるということで父の存在感は示されていたのです。

ところが、時代とともに生活形態も洋式となり、座布団もなくなりイスを使用するようになった。今は食卓を囲んでも、お父ちゃんもお母ちゃんもお兄ちゃんもお姉ちゃんも全員同じイス、座る場所はだいたい決まってはいても、お父さん専用の特別なイスがある家庭はまずないのです。確かに家族全員が同じイスに座り食事をするということで、自由平等になったと言えなくもありませんが、逆に父親の威厳は失われてしまったのです。

人間には「畏怖（いふ）の念」が多かれ少なかれ必要なものなのです。神とか仏とか、畏（おそ）れるものがあった方が身を律することができるのです。それは社会全体で言えば神仏、学校なら教師、家庭では父親だったのです。父親が権威を保っていた時代であれば、子供も言うことを聞いたのでしょうが、現代ではだれも畏怖の念を抱いていないのですから、注意を受けても馬耳東風なのです。かえって「稼ぎもないのにオヤジづらしやがって」などと悪態をつかれるのが関の山なのです。

失墜した父親の権威を取り戻すにはどうしたらよいのか。どこかの知事がやれスパルタだの、体罰だのと声高に叫んでいるようですが、体罰や暴力では何の解決にもならないのです。暴力は幼い心に恨みや憎しみを植え付けるだけなのです。表面は言うことを聞いているように見えても心の中では反抗し、かえって父親をバカにするようになるのです。そして、その子が大人になったときに、逆に親が殴られたり蹴られたり暴力をふるわれるようになるのです。また、自分が年老いたときに捨てられたり面倒を見てもらえなかったり、ひどい目にあうのです。

肝心なのは、子供に対していつも愛情を込めて優しく穏やかに、それでいて理路整然と何を聞かれてもマトを外すことなく話をしてあげることなのです。そうすれば、おのずと尊敬されるお父さんになれるのです。もちろん、そのためには知識教養を身につける努力を怠ってはいけないのです。父親業とは決しておろそかにはできないものなのです。

男も女も４０代、５０代の中年になると欲望むき出しでいやらしく、ずうずうしくて脂ぎってくるものなのです。頭の中は「世の中はどうせこんなもの」と、自分の狭い人生の経験からなめてしまうのです。仕事場でも家庭でも態度だけがどんどん大きくなりすべてを分かった気になってしまうのです。その延長線上で子供のことも考えるから、子供からは「聞いたふうなことばかり言って何もわからないくせに」と反発されるのです。それから、よく「洗濯物は別にしてよ」と娘から避けられている父親もいますが、それは自分の娘を「オッパイが大きくなってきた」とか「お尻に肉がついてきた」とか、中年のスケベオヤジのなめ回すようなまなざしで見るからいけないのです。娘が求めているのは、若々しい男性のフレッシュな賛美のまなざしなのです。

きょうは「父の日」ですが、あいにく問題は山積しているのです。現実には絵に描いたような頼もしい立派なお父さん、聖母のような優しいお母さんはなかなかいないのです。ですから一番いいのは、父親の権威を守ろうと必死に背伸びすることなく、慈悲深い母親を無理に演じる必要もない、「父」「母」という記号をとってしまって、ただひたすらお互いにいい人間同士でいようとする人間単位でいることなのです。そうすれば、気遣いもする、遠慮もする、立ち入ってはいけないことには立ち入らない、助け合うときには助け合う、お互い尊敬の気持ちも生まれてくるのです。

ですから、今後は「父の日」「母の日」はやめて、その替わりに「いい人間の日」を制定したほうがいいのです。月１回でも季節に１回でも「いい人間の日」を設ければ、その日だけは家庭内はもちろん、汚職政治家や経済ヤクザ、ワイセツ教師も「きょうはいい人間でいよう」と悪事を思いとどまるのです。どうです？たまには一日中いい人間でいることは清々（すがすが）しくてさぞや気持ちがよいだろうな、とお思いになりませんか。