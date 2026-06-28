【ワシントン＝向井ゆう子、テヘラン＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は２７日、イランが停戦合意に違反したとして、イランの軍事施設を空爆したことを明らかにした。

イラン側も反撃し、攻撃の応酬は２日連続となった。ホルムズ海峡の航行の安全が再び脅かされており、戦闘終結の最終合意へ向けた両国の協議への影響も懸念される。

米中央軍の発表によると、イランは２７日（米東部時間）、ホルムズ海峡を通過中のタンカーを無人機で攻撃した。これに対し、米軍は２７日（同）、イラン国内の軍事監視インフラや通信システム、ドローン関連施設など１０か所を空爆した。商船の海峡通過は継続しているという。

トランプ氏はＳＮＳへの投稿で、「我々は、理性的な対応が不可能になり、軍事的な任務を完遂せざるを得なくなるかもしれない。そうなれば、イランはもはや存在しなくなる」と警告した。

一方、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は２８日の声明で、ペルシャ湾岸の５か所の拠点が攻撃されたと主張。報復措置として、米海軍第５艦隊があるバーレーンやクウェートの米軍施設計８か所を弾道ミサイルとドローンで攻撃したと発表した。報復攻撃は約１時間続いたとしている。

クウェート外務省は２８日、イランによる攻撃を非難する声明を出し、バーレーン外務省は国際的な対処を求めた。イランのミサイルなどの迎撃には成功したとしているが、ロイター通信はバーレーンの住居用ビルが被害を受けたと報じた。

一連の攻撃について、米国側はイランがホルムズ海峡で商船を攻撃した「停戦違反」を理由に挙げた。イラン側は商船への攻撃を肯定も否定もせず、米国による攻撃は中東地域の全戦線での軍事作戦終結を明記した「覚書」に違反していると主張した。革命防衛隊の声明は、イスラエルによるレバノンの親イラン勢力ヒズボラへの攻撃についても「覚書違反」だとした。

状況が緊迫したのは、イランがホルムズ海峡の管理権を主張し、商船などに対してイラン指定の航路以外での海峡通過を認めていないためだ。

国際海事機関（ＩＭＯ）は２３日、ペルシャ湾に取り残された船員らの退避計画を発表し、海峡の北側をイラン、南側をオマーンと米国が責任を持つとしていた。これに対し、イランは反発し、南側から海峡通過を試みたとみられる船舶に警告射撃を行った。

イランの行為は、ホルムズ海峡の安全航行を目指す覚書の趣旨に反するが、革命防衛隊は声明で、「覚書によると、海峡通過の調整はイランが責任を負うことになっている」とし、通航管理は自国の権限だとの立場を示した。実際、覚書にはイランの役割しか盛り込まれておらず、米国の義務はイラン関係の船舶を標的にした海上封鎖を解くことにある。

イランは、覚書に明記されたホルムズ海峡に関する文言を根拠に、自国の行動を正当化している。ただ、国際社会が求める海峡の自由な通航が確保されなければ、米国との衝突が繰り返される火種となる。