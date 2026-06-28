6月21日に放送されたABEMAの婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』の第3話にて、美容メーカー勤務のメイクアップアーティスト・レイが、小松菜奈似の25歳女優キララが用意したデートプランに参加。ドライブやシーサー作りを通して、一気に距離を縮める場面があった。

【映像】藤森が悶絶したボディタッチの一部始終

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真鍵勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

“20代ガール”の美脚モデル・オダミユと順調に仲を深めていると思われていたレイだったが、この日選んだのは、まさかのキララだった。驚くキララを助手席に乗せてドライブデートへ出発したレイは、車内で「なんで今日選んでくれたか聞いていい？」と質問されると、自身の本音を語り始めた。

レイは「夜寝る時にパッて考えた時に、一番印象が残っていて。もう1回会ってみたいなと」、キララの魅力的な“目”の印象が頭から離れなかったことを告白した。オダミユのところへ向かうと思っていたキララは、「嬉しかった」としながらも驚きの方が大きかった様子。レイは、「もうちょっと気になってる人を見たい」と、キララを選んだ理由を明かした。

その後、二人はお互いにプレゼントするためのシーサーを作る体験デートへと向かった。集中して作業を進める中、順調に下塗りを進めるレイは「めっちゃいいじゃん！」とキララに視線を向けてベタ褒め。「見やんといてや、まだ」と恥ずかしそうに笑うキララに、スタジオの藤森慎吾も「見やんといて、は刺さりますね！」と悶絶し、ふとした一言にすっかり魅了された様子だった。

その後、完成したシーサーを披露し合うと、レイの提案で記念写真を撮ることに。レイはメイクアップアーティストらしく、スマホのインカメラで「はい、前髪チェック」と促すと、キララも「ヘアメイクさん、大丈夫ですか？」と問いかけた。するとレイは、キララの前髪を自然な動作で「あ、ちょっと直しまーす」と指先で触れるいう不意打ちのボディタッチを敢行。「かわいい」と囁きながら至近距離で見つめ合い、二人で仲良くスマホでの自撮りを楽しんでいた。

デート終了後、レイは改めて「目が魅力的」と強調。「現状、オダミユちゃんとキララちゃんを比べると、揺らいでいます」とし、この一日でキララの存在感が大きくなったことを正直に語った。一方、当初は「マッチョがタイプ」だと語っていたキララも、レイとのデートは「楽しかった」と好感触。レイとキララの二人の時間を見守ったスタジオの藤森は、「いいなこういうデート」と羨望の眼差しを向け胸キュン状態となっていた。