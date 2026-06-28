「美しすぎ」「う、羨ましい」Jリーグでお馴染みの美女モデルがレアな日本代表ユニをゲット
清水エスパルスのオレンジアンバサダーを務めるモデルの広瀬晏夕さんが27日に自身のインスタグラム(@loveanyu_official)を更新し、レアな日本代表ユニフォームの姿を披露した。
広瀬さんは「Ado×日本代表 コラボユニフォーム 青い薔薇が印象的でかわいい〜 次はブラジル戦!みんなで応援しましょう」と綴り、写真を掲載。着ているのは、歌手のAdoさんとコラボレーションした「アディダス サッカー日本代表 2026 ホーム レプリカ ユニフォーム Ado」となっている。
X(@loveanyu_twitt)でも「じゃーーん!!!」「レアなユニをGET」と同様の写真をアップしており、一連の投稿に「可愛すぎです」「似合ってる」「いいなぁ〜」「う、羨ましい」「かっこいい」「美しすぎる」「最高綺麗の美人」「勝利の女神が降臨 これでブラジルにも勝てるぞ」などの声が送られた。
広瀬さんは「Ado×日本代表 コラボユニフォーム 青い薔薇が印象的でかわいい〜 次はブラジル戦!みんなで応援しましょう」と綴り、写真を掲載。着ているのは、歌手のAdoさんとコラボレーションした「アディダス サッカー日本代表 2026 ホーム レプリカ ユニフォーム Ado」となっている。
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じゃーーん!!!#Ado さん✖️#サッカー日本代表— 広瀬晏夕 (@loveanyu_twitt) June 27, 2026
コラボユニフォーム⚽️
レアなユニをGET✊ pic.twitter.com/YouV0zJT8v