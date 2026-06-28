ショートヘアがおしゃれに見えない…。2026夏に差がつく“横顔シルエット”の作り方
ショートヘアにしてみて、「正面は悪くないのに、なぜかおしゃれに見えない」「思ったほどアカ抜けない」と違和感を覚えたことはありませんか？実は、ショートヘアの印象を大きく左右するのは正面よりも“横顔シルエット”。2026年夏のショートヘアトレンドでも、横から見たときのバランスが重視されています。
前髪やカラーだけを整えても、横顔の印象が整っていなければ、どこかアカ抜けない印象になってしまうもの。そこで今回は、2026年夏に差がつく“横顔シルエット”の作り方を解説します。
後頭部の丸みが立体感を作る
ショートヘアでまず意識したいのが、後頭部のシルエット。後頭部に自然な丸みがあると、横顔全体に立体感が生まれ、バランスよく見えます。反対に、後頭部が平面的だと、どこか寂しい印象や古い印象につながることもす。
▲後頭部に自然な丸みがあることで、横顔全体のバランスが整いやすくなります
顔まわりの流れが抜け感を作る
横顔シルエットで次に重要なのが、顔まわりの髪の動き。前髪やサイドの髪がフェイスラインへ自然につながることで、横顔全体がやわらかく見えます。特に2026年夏は、顔まわりにレイヤーを入れて軽く動きを作るスタイルが人気です。
反対に、顔まわりに厚みが集中すると、横顔の印象も重たく見えがち。前に落ちる毛束や自然な流れを意識することで、抜け感のあるシルエットに近づけましょう。
▲顔まわりのレイヤーと耳かけの組み合わせが、軽やかな横顔シルエットを作ります
耳かけと首元の抜けが今っぽさを作る
今季のショートヘアで意識したいのが、耳まわりと首元の見せ方。耳かけを取り入れることで耳まわりに余白が生まれ、横顔全体がすっきりと見えます。さらに、首元がほどよく見えることでシルエットに軽さが加わり、洗練された印象につながるのです。
2026年夏は重さを足すよりも、余白を活かして抜け感を作ることがポイント。耳まわりと首元のバランスを整えるだけでも、ショートヘアの印象は大きく変わります。
ショートヘアでアカ抜ける人は、正面だけでなく横顔シルエットまで意識しているもの。2026年夏は「後頭部の丸み」「顔まわりの流れ」「耳かけと首元の抜け」がポイントなので、どれかひとつではなく全体のバランスを整えることを意識してみてくださいね。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアデザインや髪質に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
🌼ショートヘアでアカ抜ける人、アカ抜けない人。2026夏に差がつくポイント