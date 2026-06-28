ダイエット中、アイスorかき氷。選ぶならどっち？太りやすさを分ける“２つのポイント”
暑くなると食べたくなるアイスとかき氷。「ダイエット中なら、かき氷の方がヘルシー？」「アイスはやっぱり避けた方がいい？」と迷ったことがありませんか？実は、体型を整えている人ほど“アイスかかき氷か”だけで判断していません。差が出やすいのは、種類そのものよりも食べ方。今回は、大人世代が知っておきたい夏のおやつ選びのポイントを解説します。
アイスとかき氷、それぞれ特徴が違う
まず知っておきたいのは、アイスとかき氷では含まれる栄養の特徴が異なるということ。アイスは乳製品を使うため脂質を含みやすく、少量でも満足感を得やすい傾向があります。
量やトッピングでカロリーは大きく変わる
体型に差が出やすいのは、実は種類よりも量やトッピング。例えば、かき氷は軽く感じるため、大きなサイズを選んだり、練乳やシロップを追加したりしやすいものです。アイスも同様で、大容量サイズやファミリーパックを何気なく食べ続ければ、摂取量は増えていきます。
また、「かき氷だから大丈夫」と安心して、その後にお菓子や飲み物まで追加してしまうケースも少なくありません。ダイエット中は、“何を食べるか”だけでなく、“どれくらい食べるか”にも目を向けることが大切です。
選ぶときは“満足できる量”を意識する
ダイエット中のおやつ選びで意識したいのは、我慢しすぎないこと。アイスでもかき氷でも、適量で満足できれば問題ありません。
反対に、「ヘルシーそうだから」と油断して量が増えてしまうと、結果として摂取カロリーや糖質量が増えてしまうことに。種類だけで判断するのではなく、自分が満足できる量かどうかまで含めて考えることが、無理なく続けるコツです。
ダイエット中、アイスとかき氷のどちらを選ぶべきか。その答えは一つではありません。大切なのは量やトッピングまで含めて考えることです。体型を整えている人ほど、“種類”だけで判断せず、“どんな食べ方をするか”を意識しているもの。暑い季節のおやつも上手に楽しみながら、自分に合った選び方を見つけていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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