【タロット占い】今夏の恋の運命は？ 《2026夏の恋愛運》12星座ランキング
もうすぐ７月。いよいよ夏本番が迫ってきました。そうなると今夏の“恋愛動向”についても気になる方は少なくないのでは？ そこで今回はデビュー以来１万人以上を鑑定しているタロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に《2026夏の恋愛運》を占っていただきました。
🌼【タロット占い】恋をしっかり後押し。12星座別《2026年7月の恋愛運UPヘア》
第１位 牡牛座
様々なバックアップが期待できます。自分よりレベルの高い人との出会いや縁も期待できるようです。支配的な人も来やすいので、メンタルは強くありましょう。
前向きに恋愛を楽しんで行く気持ちがある分、厄介な人を引き寄せやすいです。入ってくる縁をそのまま掴むのは危険な時。ちゃんと選ぶことが大事になります。
第３位 天秤座
相手を掴む積極性があります。誰を選ぶかが重要で、そもそも合わない人を選ぶと引かれてしまいそうです。ピッタリくる人を選んでからアプローチするようにしましょう。
第４位 蠍座
勢いでくっついたり体の関係を持ったりするようです。相手のわがまま度合いに後で困ってしまうかも知れません。こちらからは望みすぎないことを前提にしておきましょう。
第５位 水瓶座
衝動に駆られて行動を変えがちです。フリーの段階ならそれを活かして旅先で恋愛を見つけるのもありでしょう。相手がいる場合は、常に「好き」とは伝えておかないと相手が折れる可能性があります。
第６位 双子座
自分のことを理解してもらおうとしすぎます。せっかくの出会いや縁があっても、相手の気持ちをクールダウンさせてしまいそうです。気を引き締めましょう。
第７位 獅子座
悩むことが増えます。でもそれは相手も同じでしょう。そして、どう関係を進めてもその悩みは変化しても減りそうにはないです。悩むことも楽しむくらいのマインドでいましょう。
第８位 山羊座
自分の立場を相手より下げることができれば、上手くいく縁があるでしょう。相手がただ偉そうになるだけでも、それも愛情だと思える柔軟性が必要です。
第９位 乙女座
自分のダメな癖が出たり、自分の至らない所に目がいきやすいです。相手にとっての自分の立場などを気にしてしまうでしょう。俯瞰力が必要です。
第10位 射手座
準備不足や行動力が足らないことで、進みきらないことがありそうです。勢いで引っ張ってくれそうな人に流されても良いことはないので、気を付けましょう。
第11位 蟹座
ライバルや邪魔者が現れやすいです。一対一で恋愛を進めていきにくい状況でしょう。どうあれ、相手の気持ちをしっかりと掴めているかが進展の吉凶を決めると考えましょう。
第12位 魚座
怒ってしまいやすいです。それがたとえ相手のためで有っても、相手が離れていく場合もあります。伝えたいことがあっても全て優しく伝えるようにしましょう。
いかがでしたか？ もちろん運勢というものは必ずしも決まったものではなく、自分の意識や行動などで変えていくことだってできるもの。ぜひ参考にしていただき、今夏も恋愛面をさらに充実させていきましょうね。＜占い：咲良（さら）＞ ※画像は生成AIで作成しています