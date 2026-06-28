腸腰筋と内転筋を一気に強化。１日５セット【下腹＆太ももの贅肉解消につながる】簡単習慣
贅肉のつきやすい下腹や太ももを真っ先に「引き締めたいポイント」として挙げる方は少なくないでしょう。そんな方こそ習慣に採り入れたいのが、下半身痩せの鍵となる「腸腰筋」や太もも痩せの鍵となる「内転筋」を中心に、下腹部全体の筋肉を一挙に強化できるピラティスの簡単エクササイズ【フロッグ】です。
🌼「痩せた？」と聞かれること間違いなし。１日５回【お腹も脚も一気に引き締める】簡単習慣
フロッグ
（１）床に仰向けに寝て股関節とひざを直角に曲げる
▲“テーブルトップポジション”と呼ばれる体勢です。背中の下に隙間ができないように注意してください
（３）一旦息を吸いお腹を薄くし、息を吐きながらかかとを上方へ伸ばしていき、伸ばしきったら鼻から息を吸って５秒間キープする
▲息を吐くときもお腹を薄くしたままをキープしましょう。なお、かかとは常につけたままにしておきます
（４）息を吐きながら元の位置に戻す
▲息を吐くときもお腹を薄くしたままをキープしましょう
（３）〜（４）で１セットとカウントし、“１日あたり５セットを目標”に実践します。なお、実践中に肩が上がりやすい人は、手のひらを天井に上げてもOKです。また、期待する効果をきちんと得るためには「常にお腹を薄くした状態で行うこと」がポイント。実践中に背中が浮いてしまうことのないように注意してくださいね。＜ピラティス監修：YUKI（インストラクター歴２年）＞