◇女子ゴルフツアー アース・モンダミン・カップ第3日（2026年6月28日 千葉県 カメリアヒルズCC＝6699ヤード、パー72）

小祝さくら（28＝ニトリ）が30ホールの長丁場のラウンドに耐え、逆転Vの可能性がまだ残る位置まで上がってきた。

第3ラウンドの1番で2メートルのチャンスを沈めて波に乗り、そこから3連続バーディーを奪った。10、11番で連続ボギーを叩いたものの、12番を終えて通算3アンダーの暫定10位と健闘している。

「凄い良いわけじゃなかったんですけど、そんなに大きなミスもなくチャンスがきたらバーディーを取ってという感じでした」

競技が中止となった前日はミスタードーナツで1時間も並んで人気のもっちゅりんをゲットした。

「きなこが10人くらい前でなくなって、いちごを買いました。でもおいしかったです」と笑った。

今季はベスト10入りがまだ1度もないが、「そういうのは特に考えていないです。1ホール、1ホールに集中して良いプレーをすることだけを考えながらやっていました」と自分のペースを崩さなかった。

今年と同じように“月曜日決戦”となった2年前の大会では、熱中症のような症状が出て万全の体調ではなかったが、見事に勝ち切った。

「いつもだったら18ホール回るのでも結構疲れたりするんですが、今日は意外といけました。何か気合を入れて、頑張れたかなと思います。今週は攻めのゴルフをしっかりやることをテーマにしているので、あしたも引き続きそれをやりながら頑張りたいです」

もっちゅりんでエネルギーをチャージした？小祝が2度目の“月曜日のヒロイン”を目指す。