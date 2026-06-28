白髪は“染めて隠す”ではなく“ぼかす”が旬。おしゃれ感UP【白髪を活かすヘアカラー】のコツ
年齢を重ねるにつれ、白髪に悩まされるようになっていくもの。そして、いざ白髪を見つけたら“染めて隠す”が一般的ですが、近頃では“ぼかす”がトレンドになりつつあります。そこで今回は、おしゃれ感をさり気なく高める【白髪を活かすヘアカラー】のコツを紹介します。
🌼イメチェン成功へ。おしゃれに大人っぽく仕上がる【最旬ヘアカラー選び】のポイント
白髪を“ぼかす”ヘアカラーのコツは？
白髪を“染めて隠す”はイメージできても、“ぼかす”は具体的にどのようにすればいいかわからない方は少なくないでしょう。そんな白髪を“ぼかす”ヘアカラーのコツは下記３つになります。
（１）グラデーションを活用する
グラデーションカラーを活用してみましょう。白髪が目立つ生え際や分け目は暗めの色でカバーして、毛先に向かって徐々に明るくすることで、白髪を自然な立体感として活かすのです。
（２）クールまたはスモーキーな色味のヘアカラーにする
今シーズンは落ち着いたグレージュやアッシュ系がなどクールまたはスモーキーな色味のヘアカラーが人気。白髪を銀髪のような上品な印象に仕上げることができます。
（３）部分的にハイライトを入れて立体感を演出する
白髪が多い部分に細めのハイライトを入れるのもおすすめ。白髪を目立たなくしながら立体的な仕上がりになり、おしゃれ感が引き立ちます。
今シーズンはどんな色味のヘアカラーがおすすめ？
白髪カバーにおすすめかつ今シーズンのトレンドを踏まえると、下記のヘアカラーがおすすめ。
・ダークトープ（深みのある落ち着いたグレーがかったブラウン）
・スモーキーアッシュ（くすみがかった上品なアッシュ）
いずれも白髪との境目が目立ちにくく、大人の品格も演出できますし、カラーシャンプーを併用することで頻繁に染め直ししなくても済むのもポイントです。
白髪を上手に“ぼかす”ことができると自然とおしゃれ感も引き立つので、ぜひ今回紹介したポイントや色味をヒントに採り入れてみてくださいね。＜image出典：instagram（@nogawa_ryota）＞