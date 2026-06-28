「爪が欠けることが多い」「二枚爪が増えた」40代から知っておきたい体のサイン
気づくと爪が欠けていたり、少し伸ばすだけで割れてしまったり、以前より二枚爪が増えた気がする。そんな変化を感じていませんか？40代以降は、髪や肌だけでなく爪にも変化が現れやすくなる時期。もちろん原因はひとつとは限りません。今回は、40代・50代が知っておきたい爪の変化について紹介します。
爪が割れやすい、二枚爪が増えるそのワケ
爪は毎日少しずつ伸びているため、体調や生活習慣の影響を受けやすいもの。40代以降になると、「以前より割れやすい」「二枚爪が増えた」と感じる人も少なくありません。爪の長さや日々の家事・キーボード操作などで指先にかかる負担も、割れやすさに関係する場合があります。まずは、爪の変化も体からのサインのひとつとして受け止めてみましょう。
女性ホルモンの変化が爪に与える影響
40代以降は、女性ホルモンであるエストロゲンが変化しやすい時期。エストロゲンには肌や爪の水分を保つはたらきがあるため、減少すると爪の下にある組織から十分な水分が届きにくくなり、ツヤが失われたり弾力性が落ちたりすることがあります。また、エストロゲンは爪の主成分であるケラチンを体内に保つ役割も担っているため、不足すると爪がもろくなり、割れやすさや二枚爪につながる場合もあるのです。
爪先だけでなく、生活全体を見直して
爪が割れやすいと、ハンドクリームやネイルケアに意識が向きがち。もちろん保湿は大切ですが、睡眠不足やストレス、食生活の乱れが続いているなら、生活全体の見直しも欠かせません。爪だけをケアするのではなく、体調そのものを整える視点を持ってみましょう。
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