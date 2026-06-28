北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は27日（日本時間28日）、1次リーグ全日程が終了し、決勝トーナメント（T）に進出する32チームが出揃った。組み合わせも確定し、日本のファンの間では「結局F組はグループもトーナメントもキツイ」「死のグループにもほどがある」との声が上がっている。

1次リーグF組を2位で通過した日本は、決勝T初戦でC組1位突破の王国ブラジルと激突する。F組1位通過のオランダは、前回大会4強のC組2位モロッコと対戦。3位通過となったスウェーデンの相手は、前回準優勝のI組1位フランスとなった。

FIFAランキングではブラジルが5位、モロッコが6位、フランスが2位と世界屈指の強豪ばかり。17位の日本にとってはいずれも格上だ。改めてどの順位で1次リーグを突破していても強敵が待ち受けていたことが示され、X上の日本ファンからは驚きの声が上がった。

「Fグループって、1位通過でも2位通過でも3位通過でもどこいってもヤベェ相手しかいないじゃん」

「結果としてグループFを引き当てた時点で決勝トーナメントの組み合わせはどこ行っても地獄だったな」

「結局F組はグループもトーナメントもキツイと言うことで」

「結果的にどこ行っても強豪国との対戦でしたね」

「死のグループにもほどがある」

日本とブラジルの決戦は、29日（同30日）午前2時キックオフだ。



（THE ANSWER編集部）