ABEMAの婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』の第3話が6月21日に放送された。旅の3日目を迎えたこの日は、元K-POP練習生で神スタイルを持つ25歳のモデル・オダミユが、意中の男性からのデート指名を受けられず、大粒の涙を流す残酷な展開を迎えた。

【映像】“指名なし”の現実を突きつけられる神スタイルモデル

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真鍵勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

オダミユは、初日からメイクアップアーティストのレイと急接近。1日目に互いのスマートフォンの待ち受け画面を二人の2ショットに設定し、2日目にはデート中に手を繋ぐなど、全メンバーの中でもダントツのハイスピードで恋を進行させ旅を満喫していた。3日目の朝には、“20代ガール”たちとの女子トークでも「もう付き合ってんじゃない？」「2人、“成立”して途中で帰ってんじゃない？」と周囲から羨まれるほどだった。

そのため、女性が考えたデートプランに男性側が選んで参加するという企画が用意されたこの日も、オダミユは「レイくんですね。来てくれると信じてます」と確信を持って集合場所へと向かった。しかし、無情にもレイが向かったのは、“20代ガール”の女優・キララの元。スタジオのアンミカは「恋愛は残酷物語やから…」と心配そうにオダミユを見つめていた。

手元のスマホに「あなたは選ばれませんでした」という通知が表示されると、オダミユは静かに息を吐き、一人でガール棟の宿舎へ。インタビューでは「ちょっと信じられないです。レイくんが絶対来てくれるって思ってたから、びっくり…」と戸惑いを隠せない様子だった。

さらにオダミユは、「結構好きになっちゃってたから。昨日散々、『超幸せ』って言ってたのに…。もう今、1ミリも笑えないです」と激しいショックを告白。前日、浜辺でレイとのデートを楽しみ、二人で笑い合っていた幸せな記憶とのギャップに完全に打ちひしがれていた。

これまでの超順調なラブラブモードから一転、まさかの指名無しに終わった切なすぎる結末。気持ちが冷めてしまってもおかしくない状況でもなお、オダミユは「会いたい、めちゃめちゃ…」とレイを想って大粒の涙を流す。あまりにも残酷な恋のすれ違いに、スタジオ陣も言葉を失い沈痛な表情となっていた。