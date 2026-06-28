「なんでこんな時に…」39歳女性が振り返る人生最大の“お金の不安”を感じた瞬間【FPがポイント解説】
物価高によって、日々家計のやりくりに頭を悩ませている人は少なくないでしょう。そこに結婚や出産などライフステージの変化が重なったり、病気になって治療費が発生したりすると、家計への影響はより大きくなります。
All About編集部は、全国20〜60代の200人を対象に「本気で家計を見直した瞬間」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、夫の急な退職によって家計がピンチを迎えた鹿児島県に住む39歳女性のエピソードを紹介しながら、突然の減収時にまず見直したい点などについて、ファイナンシャルプランナーの福一由紀さんが解説します。
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家族構成：既婚（子あり）
世帯人数：5人
雇用形態：パート・アルバイト
職業：電気屋とヘルパー（掛け持ち）
世帯年収：400万円
貯蓄額：200万円
「夫が去年、いきなり仕事を辞めて農家になりたいと言い出したこと。しかも、私が妊娠してしまい、なんでこんな時にと混乱しました」
どうやら夫が仕事を辞めることは寝耳に水だったようで、「いきなり仕事を辞めてきたことに対して本人も限界だったとはいえ一家の大黒柱として信じられなくて震えました。ケンカも何度もしました」と、当時を振り返ります。
「ファイナンシャルプランナーに相談して保険の見直しをしました。また、車のローンをなくすため車を売り、ローンなしの車に買い替えました。家計簿をつけるようにもして、お金を削ることばかりで精神的に気を張りましたがなんとか過ごせました」
固定費や車のローンなど、徹底した見直しを行ったという女性。当時の取り組みとその効果について、次のように振り返ります。
「見直しても生活は厳しく精神的にもきつかったですが、見直していなければ今よりも精神的にも金銭面でも厳しい状況だったと思います」
当時は精神的に余裕のない状況が続いたものの、早期に家計の見直しへ踏み切ったことが、結果的にさらなるリスクの回避につながったと考えているようです。
この経験を踏まえたうえで、今後はどのような暮らしをしていきたいか聞くと、「人生何があるか分かりませんがお金は大事なので、先の見通しを立てて現実的に暮らせるよう生計を立てていきたい」と教えてくれました。
急な減収時に最初に手をつけるべき支出は「固定費」です。保険料・通信費・サブスクリプション・ローンなど、毎月必ず出ていくお金を見直すと、比較的ストレスを感じにくく、削減効果が長期間続きます。ただ、一度に全部削ろうとすると、精神的に追い詰められるかもしれません。まずは1〜2つに絞り、効果を実感してから次へ進むと無理なく続けられるでしょう。
収入に波が出やすい世帯は、まず「毎月いくらあれば最低限暮らせるか」を把握することから始めましょう。住居費、食費、光熱費、教育費など、生活維持に必要な支出を洗い出すと、“守るべき支出”と“削れる支出”が見えてきます。最低限必要な生活費が分かれば、まずはその生活費をまかなえる収入を確保することに集中できます。また、収入減への備えや現実的なライフプランも立てやすくなります。
【福一由紀プロフィール】
ファイナンシャルプランナー（CFP／1級FP技能士）。大学卒業後システムエンジニアとして勤務。2人の子どもを出産し退職後FP資格を取得。女性のFP仲間とともに会社を設立し、セミナー、執筆、各種メディアへの企画監修、コンサルティングなどを行っている。All About 仕事・給与ガイド。
＜調査概要＞
本気で家計を見直した瞬間に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年5月27〜28日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：50人、女性：147人、回答しない：2人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文をベースに一部整えています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:福一 由紀)
All About編集部は、全国20〜60代の200人を対象に「本気で家計を見直した瞬間」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、夫の急な退職によって家計がピンチを迎えた鹿児島県に住む39歳女性のエピソードを紹介しながら、突然の減収時にまず見直したい点などについて、ファイナンシャルプランナーの福一由紀さんが解説します。
回答者プロフィール年齢：39歳
家族構成：既婚（子あり）
世帯人数：5人
雇用形態：パート・アルバイト
職業：電気屋とヘルパー（掛け持ち）
世帯年収：400万円
貯蓄額：200万円
夫が仕事を辞めて農家になりたいと言い出した女性が人生で最もお金の不安を感じたのは昨年。夫の一言がきっかけでした。
「夫が去年、いきなり仕事を辞めて農家になりたいと言い出したこと。しかも、私が妊娠してしまい、なんでこんな時にと混乱しました」
どうやら夫が仕事を辞めることは寝耳に水だったようで、「いきなり仕事を辞めてきたことに対して本人も限界だったとはいえ一家の大黒柱として信じられなくて震えました。ケンカも何度もしました」と、当時を振り返ります。
保険と車のローンを見直し「農家だけの給料では生活できないので転職しました」と話す女性。家計を支えるために自身が仕事を掛け持ちするかたわら、専門家の知恵も借りながら家計の見直しを図りました。
「ファイナンシャルプランナーに相談して保険の見直しをしました。また、車のローンをなくすため車を売り、ローンなしの車に買い替えました。家計簿をつけるようにもして、お金を削ることばかりで精神的に気を張りましたがなんとか過ごせました」
固定費や車のローンなど、徹底した見直しを行ったという女性。当時の取り組みとその効果について、次のように振り返ります。
「見直しても生活は厳しく精神的にもきつかったですが、見直していなければ今よりも精神的にも金銭面でも厳しい状況だったと思います」
当時は精神的に余裕のない状況が続いたものの、早期に家計の見直しへ踏み切ったことが、結果的にさらなるリスクの回避につながったと考えているようです。
この経験を踏まえたうえで、今後はどのような暮らしをしていきたいか聞くと、「人生何があるか分かりませんがお金は大事なので、先の見通しを立てて現実的に暮らせるよう生計を立てていきたい」と教えてくれました。
突然の減収時にまず見直すべきは福一：妊娠中に夫が突然退職するという状況で、精神的にかなり追い詰められたことと思います。そのような状況下で、冷静にFPへ相談し、保険料や車のローンといった固定費を見直し、家計簿をつけて支出を管理されたとのこと、素晴らしい対応です。素早い判断と行動が、家計の危機を乗り切る大きな助けになったと言えます。
急な減収時に最初に手をつけるべき支出は「固定費」です。保険料・通信費・サブスクリプション・ローンなど、毎月必ず出ていくお金を見直すと、比較的ストレスを感じにくく、削減効果が長期間続きます。ただ、一度に全部削ろうとすると、精神的に追い詰められるかもしれません。まずは1〜2つに絞り、効果を実感してから次へ進むと無理なく続けられるでしょう。
収入に波が出やすい世帯は、まず「毎月いくらあれば最低限暮らせるか」を把握することから始めましょう。住居費、食費、光熱費、教育費など、生活維持に必要な支出を洗い出すと、“守るべき支出”と“削れる支出”が見えてきます。最低限必要な生活費が分かれば、まずはその生活費をまかなえる収入を確保することに集中できます。また、収入減への備えや現実的なライフプランも立てやすくなります。
【福一由紀プロフィール】
ファイナンシャルプランナー（CFP／1級FP技能士）。大学卒業後システムエンジニアとして勤務。2人の子どもを出産し退職後FP資格を取得。女性のFP仲間とともに会社を設立し、セミナー、執筆、各種メディアへの企画監修、コンサルティングなどを行っている。All About 仕事・給与ガイド。
＜調査概要＞
本気で家計を見直した瞬間に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年5月27〜28日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：50人、女性：147人、回答しない：2人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文をベースに一部整えています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:福一 由紀)