「このイケメンなシルエットは」タリーズコーヒー、29日に重大発表！ 「あぁ待ちきれません」「通います」
タリーズコーヒージャパン公式X（旧Twitter）アカウントは6月28日、投稿を更新。29日の重大発表を告知しました。
【写真】タリーズコーヒー、29日に重大発表！
この重大発表の予告にコメントでは「あぁ待ちきれません」「職場駅と自宅駅どちらにもあるので通います」「シルエットだけでカッコイイ」「このイケメンなシルエットはやはり」「あの、イケメン5人組ですよね」「この並びにこのシルエット」とシルエットの正体について憶測の声が続々と寄せられています。
【写真】タリーズコーヒー、29日に重大発表！
「明日11:00に重大発表…！」同アカウントは「明日11:00に重大発表…！ I'll See You There Tomorrow」とつづり、5人の立ち姿のシルエットが写し出された1枚の写真を投稿しています。
この重大発表の予告にコメントでは「あぁ待ちきれません」「職場駅と自宅駅どちらにもあるので通います」「シルエットだけでカッコイイ」「このイケメンなシルエットはやはり」「あの、イケメン5人組ですよね」「この並びにこのシルエット」とシルエットの正体について憶測の声が続々と寄せられています。