タリーズコーヒージャパン公式アカウントは6月28日、投稿を更新。29日の重大発表を告知し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：タリーズコーヒージャパン公式Xより）

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タリーズコーヒージャパン公式X（旧Twitter）アカウントは6月28日、投稿を更新。29日の重大発表を告知しました。

【写真】タリーズコーヒー、29日に重大発表！

「明日11:00に重大発表…！」

同アカウントは「明日11:00に重大発表…！ I'll See You There Tomorrow」とつづり、5人の立ち姿のシルエットが写し出された1枚の写真を投稿しています。

この重大発表の予告にコメントでは「あぁ待ちきれません」「職場駅と自宅駅どちらにもあるので通います」「シルエットだけでカッコイイ」「このイケメンなシルエットはやはり」「あの、イケメン5人組ですよね」「この並びにこのシルエット」とシルエットの正体について憶測の声が続々と寄せられています。

「工工エエェェ」

26日の投稿では「COMING SOON…」と王冠の絵文字を5つ添えて、黒いアンプや機材ケースなど、アーティストのバックヤードを連想させる1枚の写真を投稿しています。コメントでは「これは………」「近日が待ち遠しいです!!!」「毎回タリーズさんのコラボはクオリティ高いので期待してます！」「えーーーーーーーー」「工工エエェェ」「近日っていつですか？ どうか、どうか早急にぃ‼」と驚きの声が多数寄せられました。(文:福島 ゆき)