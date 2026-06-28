1つあるだけでこなれ感も即UP♡ コーデをグッと締めてくれる【デニム小物】特集
きめきもしゃれ感も欲張れる、この夏の本命アイテムって？今回は、ぷりかわコーデをグッと締めてくれる「デニム小物」特集をお届けします。サンダルからバッグ、キャップなどさまざまなアイテムがラインナップ！どんな着こなしにもマッチするデニム小物は、この夏チェックすべし♡
コーデの仕上げに【デニム小物】でこなれ感UP
カジュアルなのにどこかしゃれ見えするデニム小物。どんな着こなしにもマッチするし、ぷりかわコーデをグッと締めてくれる頼れる優秀アイテムなんです！
Item ラフにはけるサンダルこそデニム素材で差をつけて♡
薄めのデニムカラー×クリアソールで夏っぽさ100%。
Item デニムシュシュでヘアまでこなれ見え
小顔効果も期待できるボリュームたっぷりの大きめサイズ。
Item エッジの効いたダメージ加工もハートチャームで中和
調節可能なロングショルダーが今っぽい。
Item かぶるだけでサマになるロゴキャップ♡
ブランドロゴの存在感がコーデのアクセントに。
Item ぼってりサンダルでY2Kな足元の完成
ボリュームたっぷりな厚底ソールでスタイルアップ確実。ブラウンのレザーパッチがしゃれ見え。
Item 濃色デニムでどんなコーデも引き締め
紫外線対策に使えるUVカット機能つきの優秀バケハ。切りっぱなしのブリムもおしゃれ。
Item スタイリングに自然になじむロゴバッグ
近場のお出かけにぴったりなコンパクトサイズ。マチが広いので収納力も抜群。
Item おちゃめなベルトでコーデにメリハリ♡
【A】カラーベルト 880円／SPINNS
▶︎プレイフルなお花のベルト穴。
【B】ハートバックルベルト 2,190円／NADIA FLORES EN EL CORAZON
▶︎濃い色デニムでコーデを締めつつ、ハートバックルで甘さもプラス。
Item ポップなヘアアクセもデニムならしゃれる
【A】ハート型ヘアピン 各950円
【B】星柄ヘアピン 各1,290円／以上NADIA FLORES EN EL CORAZON
▶︎ハートや星など平成レトロなモチーフもので遊び心をヘアにON♡
撮影／中村彩子 スタイリング／仲田千咲
※バッグのサイズは（タテ×ヨコ×マチcm）、 ヒールの高さ（cm）は編集部調べです。
Ray編集部 エディター 草野咲来