1つあるだけでこなれ感も即UP♡ コーデをグッと締めてくれる【デニム小物】特集

きめきもしゃれ感も欲張れる、この夏の本命アイテムって？今回は、ぷりかわコーデをグッと締めてくれる「デニム小物」特集をお届けします。サンダルからバッグ、キャップなどさまざまなアイテムがラインナップ！どんな着こなしにもマッチするデニム小物は、この夏チェックすべし♡

コーデの仕上げに【デニム小物】でこなれ感UP カジュアルなのにどこかしゃれ見えするデニム小物。どんな着こなしにもマッチするし、ぷりかわコーデをグッと締めてくれる頼れる優秀アイテムなんです！

Item ラフにはけるサンダルこそデニム素材で差をつけて♡ 薄めのデニムカラー×クリアソールで夏っぽさ100%。 リボンサンダル（3.6cm）7,920円／ESPERANZA

Item デニムシュシュでヘアまでこなれ見え 小顔効果も期待できるボリュームたっぷりの大きめサイズ。 ビッグシュシュ 各2,200円／Louis

Item エッジの効いたダメージ加工もハートチャームで中和 調節可能なロングショルダーが今っぽい。 チャームつきバッグ（9.5×29×9cm）12,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Item かぶるだけでサマになるロゴキャップ♡ ブランドロゴの存在感がコーデのアクセントに。 ロゴキャップ 8,800円／Calvin Klein（カルバン・クライン）

Item ぼってりサンダルでY2Kな足元の完成 ボリュームたっぷりな厚底ソールでスタイルアップ確実。ブラウンのレザーパッチがしゃれ見え。 プラットフォームミュール（10.3cm）28,600円／YELLO

Item 濃色デニムでどんなコーデも引き締め 紫外線対策に使えるUVカット機能つきの優秀バケハ。切りっぱなしのブリムもおしゃれ。 バケットハット 11,440円／CA4LA

Item スタイリングに自然になじむロゴバッグ 近場のお出かけにぴったりなコンパクトサイズ。マチが広いので収納力も抜群。 エンブレムトートバッグ（20×18×3.8cm）12,900円／EMIS（HANA SHOWROOM）

Item おちゃめなベルトでコーデにメリハリ♡ 【A】カラーベルト 880円／SPINNS

▶︎プレイフルなお花のベルト穴。 【B】ハートバックルベルト 2,190円／NADIA FLORES EN EL CORAZON

▶︎濃い色デニムでコーデを締めつつ、ハートバックルで甘さもプラス。

Item ポップなヘアアクセもデニムならしゃれる 【A】ハート型ヘアピン 各950円

【B】星柄ヘアピン 各1,290円／以上NADIA FLORES EN EL CORAZON

▶︎ハートや星など平成レトロなモチーフもので遊び心をヘアにON♡ 撮影／中村彩子 スタイリング／仲田千咲 ※バッグのサイズは（タテ×ヨコ×マチcm）、 ヒールの高さ（cm）は編集部調べです。

Ray編集部 エディター 草野咲来