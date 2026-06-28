ラディアンヌの新作補正ブラが登場！軽やかに整う「エアルフレ」で快適美胸へ

補正下着は気になるけれど、「苦しそう」「締め付けがつらい」と感じている方も多いのではないでしょうか。そんな女性たちの声に寄り添い、ラディアンヌから新しい補正ブラ「エアルフレ（Air Reflet）」が登場しました。ブラトップのような軽やかな着け心地と、補正ブラならではの美しいシルエットづくりを両立した注目アイテムです。毎日をもっと心地よく、自分らしく過ごしたい女性にぴったりの新作をご紹介します。

軽やかな着け心地と美シルエットを両立

「エアルフレ」は、補正下着特有の窮屈さをできる限り軽減しながら、女性らしい美しいボディラインをサポートする新発想の補正ブラです。

もちっと柔らかなウレタンカップを採用し、盛りすぎない自然な上向きバストを演出。

さらに、カップ脇側には伸びにくいシートを配置することで、バストの横広がりを抑えながら中央へ寄せ、すっきりとした印象へ導いてくれます。

また、4/5カップ設計がバスト全体を包み込み、安定感のある着用感を実現。背中のボーンが姿勢をやさしくサポートし、自然と美しい立ち姿を意識できるのも魅力です。

Maison de FLEURとのコラボが実現！マリー・アントワネットの世界観を纏う限定アイテム

通気性と快適性にこだわった設計

毎日身につけるものだからこそ、快適さにも徹底的にこだわっています。

カップ肌側は通気性の高いメッシュ構造を採用し、ブラ内部の熱こもりを軽減。従来品より約30gの軽量化を実現し、長時間着けていても負担を感じにくい仕様です。

さらに速乾性にも優れているため、汗ばむ季節でも快適。洗濯後も乾きやすく、お手入れのしやすさも嬉しいポイントです。

背中部分はフリーカット仕様となっており、ゴムによる食い込みや段差を軽減。タイトなトップスやワンピースも美しく着こなせます♪

商品ラインナップとセットアップにも注目

エアルフレは、ブラトップ派の方や補正ブラ初心者はもちろん、普段しっかり補正ブラを愛用している方のリラックス用としても活躍します。

エアルフレ（Air Reflet）



価格：3,690円（税込）

サイズ：A65～A90／B65～B90／C65～C90／D65～D90／E65～E85／F65～F85（カラー：ブラック／グレージュ／スモーキーピンク）

・デイリーショーツ Lunary（ルナリー）

価格：3枚セット3,890円（税込）

サイズ：S／M／L／2L／3L（カラー：ブラック／ブラウン／グレージュ／スモーキーピンク）

・サニタリーショーツ Lunary（ルナリー）

価格：3枚セット3,990円（税込）

サイズ：S／M／L／2L／3L（カラー：ブラック／ダークグレー）

さらに、新作ショーツ「デイリーショーツ Lunary（ルナリー）」とのコーディネートも楽しめます。

上下でカラーを揃えれば、統一感のある上品なセットアップが完成。繊細な花柄レースも女性らしさを引き立ててくれます。

毎日に寄り添う新しい補正ブラ

補正力と快適さのどちらも妥協したくない女性に向けて誕生した「エアルフレ」。締め付け感を抑えながら自然な美しさをサポートし、その日の気分や体調に合わせて選べる新しい補正ブラです。

補正下着に興味はあるけれど一歩踏み出せなかった方も、この機会に自分らしく心地よい美しさを体験してみてはいかがでしょうか♡