「西武１−５日本ハム」（２８日、ベルーナドーム）

日本ハムが逆転勝ちでこのカード勝ち越し。貯金を今季最多の９とし、首位とのゲーム差を３に縮めた。

先発の福島は６回４安打１失点で３勝目。

打線は１点を追う五回に吉田の二塁打と２四球などで２死満塁とし、水谷が逆転の右前２点打を放った。六回には好調の吉田が左前適時打。七回は前夜決勝打の奈良間の左越え適時二塁打で突き放した。奈良間は九回に３号ソロを放った。

試合後、新庄監督は２６日から期間限定で着用し１敗後に２連勝した「ＷＥ ＬＯＶＥ ＨＯＫＫＡＩＤＯ＆ＦＩＧＨＴＥＲＳユニホーム２０２６」について「このユニホームどうですか？」と報道陣に質問。新庄監督自身はどうなのかと問われると「うーん。勝てばいいです、勝てば」と言って笑わせた。

北海道の壮大な大地を表現したブラウンが基調で、じゃがいもやアスパラガスなど北海道ならではの食材が持つカラフルな彩りをアクセントに採用したデザイン。新庄監督は「この帽子がもうちょっと濃いめの茶色だったら、さらに雰囲気が出るかなというところがありますけど」と注文をつけながらも「連勝が続いていけば強そうなユニホームに見えてくると思うから」とも。最後は「これ着て寝ます」と言ってもう一度笑わせた。