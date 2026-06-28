ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２７日（日本時間２８日）、１次リーグ第３戦が行われ、決勝トーナメント進出チームが出そろった。

Ｊ組１位のアルゼンチンはヨルダンに勝って３連勝。Ｌ組はイングランドがパナマに快勝して１位で決勝トーナメント進出を決めた。１９７８年大会アルゼンチン代表優勝メンバーで元東京Ｖ監督のオズワルド・アルディレス氏が、優勝候補と言われる両チームを分析する。

イングランドは「ひどい内容」

アルゼンチンは先発メンバーを変えても試合をうまくコントロールした。今大会初めて失点したが、慌てなかった。攻撃面では若い力も台頭し、新陳代謝も良い。昨季イタリア１部リーグで最優秀ＭＦに選ばれたパスは才能豊かで、私のお気に入りの選手だ。自信にあふれ、Ｌａ・マルティネスら実力者とプレーすることで、さらに飛躍的な成長が期待できる。

途中出場したメッシ、マカジステルらは休養を取りつつ、プレーの強度や試合感覚も維持できただろう。決勝トーナメント１回戦で戦うカボベルデはいいチームだが、アルゼンチンの勝利が順当だ。

さて、問題はイングランドだ。パナマ戦の前半は、率直に言ってひどい内容だった。ケーンやベリンガムら個人の能力は高く、きれいにボールを回せるが、肝心なところで雑になる。ゴールをこじ開ける力、アイデアが不十分だ。優勝候補の一角だが、現時点でアルゼンチンやフランスと同じレベルにはない。首位通過は何よりだが、次戦の相手のコンゴ民主共和国はパナマよりフィジカルが強く、イングランドがこの日のような出来ならば、難しい試合になるだろう。（１９７８年大会アルゼンチン代表優勝メンバー、元東京Ｖ監督）