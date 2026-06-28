ME:I・SUZU、自身初の始球式「とても緊張しています」 堂々の投球を披露
ガールズグループ・ME:IのSUZUが、28日に東京・明治神宮野球場で行われた『Swallows LADIES DAY 2026』東京ヤクルトスワローズ VS 中日ドラゴンズで、自身初となる試合前の始球式に登場した。
【写真】ピンク髪が美しい！ME:I・SUZU
SUZUは、ヤクルト球団の淡いピンク色のレディースデー限定ユニフォームにスタイリッシュなデニムを合わせた爽やかなコーディネートでグラウンドに姿を現した。ユニフォームの背中には、自身の名前と背番号31番が刻まれており、始球式前に行われたインタビューでは「淡いピンクでかわいくてお気に入りです。メンバーカラーがピンク（パステルピンク）なので、すごくうれしいです。ありがとうございます！」と喜びを語った。
また、これから控える大役に「とても緊張していますが、ストライク目指して頑張ります！」と意気込みを語った。さらに、7月26日の広島戦では、メンバー全員での試合前パフォーマンスおよびファーストピッチセレモニーなどへの出演が決定しており、「全力のパフォーマンスをお届けできるように頑張ります！」と満面の笑みで熱い決意を語った。
始球式を迎え、マウンドに上がったSUZUは、球場全体に丁寧にあいさつ。キャッチャーのミットを真っすぐ見つめて放ったボールは、少し左へそれてワンバウンドとなったものの、キャッチャーがしっかりとキャッチした。その見事な投球に球場全体から温かい拍手と歓声が送られると、SUZUはホッとした表情を浮かべ、最後は球場の四方へ感謝の礼を尽くし、大役を終えた充実感あふれる表情でマウンドを後にした。SUZUのピュアでエネルギーあふれる姿は、試合前の神宮球場を大いに盛り上げ、まさに「LADIES DAY」にふさわしい華やかな幕開けとなった。
ME:Iは、8月から東京、宮城、兵庫、福岡の全国4都市を巡る2度目のアリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』の開催が決定しており、8月5日には4thシングル「花咲く道」をリリースする。
【写真】ピンク髪が美しい！ME:I・SUZU
SUZUは、ヤクルト球団の淡いピンク色のレディースデー限定ユニフォームにスタイリッシュなデニムを合わせた爽やかなコーディネートでグラウンドに姿を現した。ユニフォームの背中には、自身の名前と背番号31番が刻まれており、始球式前に行われたインタビューでは「淡いピンクでかわいくてお気に入りです。メンバーカラーがピンク（パステルピンク）なので、すごくうれしいです。ありがとうございます！」と喜びを語った。
始球式を迎え、マウンドに上がったSUZUは、球場全体に丁寧にあいさつ。キャッチャーのミットを真っすぐ見つめて放ったボールは、少し左へそれてワンバウンドとなったものの、キャッチャーがしっかりとキャッチした。その見事な投球に球場全体から温かい拍手と歓声が送られると、SUZUはホッとした表情を浮かべ、最後は球場の四方へ感謝の礼を尽くし、大役を終えた充実感あふれる表情でマウンドを後にした。SUZUのピュアでエネルギーあふれる姿は、試合前の神宮球場を大いに盛り上げ、まさに「LADIES DAY」にふさわしい華やかな幕開けとなった。
ME:Iは、8月から東京、宮城、兵庫、福岡の全国4都市を巡る2度目のアリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』の開催が決定しており、8月5日には4thシングル「花咲く道」をリリースする。