歌手の中森明菜（60）が、28日放送の日本テレビ系「Golden SixTONES」（日曜後9・00）にVTR出演し、かつてロケ番組で共演した人気俳優と電話越しの“再会”を果たした。

同局のバラエティー番組出演は約20年ぶり。「SixTONES」とともに、韓国ロケを楽しむ模様が放送された。

一行はソウルの繁華街・弘大（ホンデ）を訪れ、クイズに挑戦したり、街角グルメに舌鼓を打った。ロケの経験について聞かれた明菜は「スペインでは、京本さんのお父さんと…」と告白。京本大我の父で、俳優の京本政樹と、02年にスペインの魅力を探るロケを行ったことを明かした。

ロケのVTRも紹介された。2人で2階建てバスに乗って、サグラダ・ファミリア教会などの観光地を訪れたり、明菜が白ワインの流し飲みに挑戦したが、むせてしまう一幕も放送された。

すると、森本慎太郎が「今日の思いの丈を政樹さんに伝えてもいい？」と提案。大我が父に生電話することになった。

京本が電話すると、父は即、電話に応対。「明菜さんが今、横にいらっしゃって…」と明かすと、明菜が「京さま！？」と電話越しに呼びかけた。

「姫？何でそこにいる？番組撮ってるの？」と不思議そうな政樹。「というよりも…ずいぶんぶりですね、姫」と、久々の会話を喜んでいた。

明菜は「テレビで拝見してます」「相変わらず素敵ですね」と呼びかけ。その後は「姫？」「は〜い！」と、謎の呼びかけラリーが続き、田中樹は「政樹さん、もう切っていいですか？」と笑わせていた。