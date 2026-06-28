＜旦那の存在価値＞月10万円だけで家事育児は丸投げ！さらには人格否定まで…一緒にいる意味ある？
月に10万円だけお金を入れて、家計も家事もこちらに丸投げ。そのくせ機嫌が悪くなれば人格まで否定してくる……。もしこんな理不尽な思いをしているとしたら、それはもう「夫婦のすれ違い」ではありません。人によっては大きな争いに発展してもおかしくないでしょう。
『夫に腹が立ちます』
投稿者さん夫婦は共働きで、2人ともフルタイム勤務。家は投稿者さん名義の持ち家です。さらにローンや光熱費はすべて投稿者さんが負担。旦那さんは生活費として月10万円を入れるだけで、家事育児の8割を投稿者さんに丸投げしています。しかも潔癖な旦那さんは投稿者さんのズボラさを高圧的に責め立てて、人格否定やフキハラ（不機嫌ハラスメント）を繰り返すのだそう。子どもやペットへの虐待に近い言動もあり、投稿者さんは今までに何度も「出ていって」と伝えました。しかしそのたびにその場しのぎの謝罪をされ、居座られ続けているそうです。投稿者さんの善意に甘え、家族を傷つけながら特権を享受するだけに見える旦那さん。投稿者さんは「はたしてこのまま一緒にいる意味はあるのか」と悩みはじめている様子です。
ママたちが驚いたのは、負担の偏りでした。家は投稿者さん名義で、ローンの支払いも光熱費も投稿者さんが負担しています。そのうえフルタイムで働いて家事育児の8割をこなす……。この状況で旦那さんが生活費として入れている10万円は、はたして対価として見合っているのでしょうか。ママたちは「今の旦那さんは夫という役割を放棄し、格安の居候として居座っているにすぎない」と厳しく糾弾しました。
『月10万円？ くだらない。屋根ある家に住めてご飯は用意してあり、家事もほぼお任せなんて楽な生活だよね。もっとお金を入れさせる』
『残りは全部自分のお小遣いなんだから旦那からしたら超楽な状況だよね。家事育児をメインで担当してる妻がパートで少し入れるとかならわかるけど、そんな甲斐性のない男っている？』
『それを夫とは呼ばない。単なる籍入れただけの大人の男。燃えるゴミの日にでもチャッチャと出して捨てましょう』
『旦那からしたら、たった10万円入れて衣食住も確保できて、何なら老後の生活まで確保できる生活、絶対手放さないだろうね』
自分の潔癖を理由に掃除ができていないと責め立てる一方で、自分はまったく動かない。この矛盾を許し、月10万円で家政婦付きの個室を提供しているような今の状況は、旦那さんを「傲慢な居候」に育てあげているだけだとママたちは考えたようです。
「謝ったから許す」を続けていると……
「出ていって」と伝えても、「今度から気をつけるから」と謝られ、なし崩しに同居を続けてしまう。このループこそがモラハラを助長する最大の要因だとママたちは指摘しました。特に旦那さんが子どもやペットに対して虐待とも取れる言動をとったうえでフキハラを撒き散らしているという事実は、妻として見過ごせるものではないでしょう。家族の顔色を伺いながら暮らす毎日は、子どもたちの成長に深い影を落としかねません。
『不機嫌な人間が家にいる環境は子どもにも悪影響。まだ小さい末っ子は人の顔色をうかがいながら育つから、大人になっても周りが怒ったり不機嫌になったら自分のせいだ！ とご機嫌取りする人間に育つ可能性もあるよ』
『子どもやペットが虐待されても、旦那が謝れば許す。子どももペットも、何の罪もないのにね。悪いけど、子どもより男が大事としか見えないです』
『子ども3人の養育費として毎月10万円をもらう形で離婚がベスト。どのみち10万円しか出さないんだから、家に存在しないほうがマシ』
「子どもと離れたくない」という旦那さんの言葉は一見すると愛情に見えます。しかしそれは、自分の居心地のよい場所を守るための言葉にすぎないのかもしれません。本当に子どもを愛しているのなら、その母親（投稿者さん）の人格否定をしたり、家庭内の空気を凍りつかせたりはしないはずではないでしょうか。
家も仕事もあるのは強い！いつでも決断できるよ
今回の件で心強いのは、投稿者さんがすでに自立した強い女性であるという事実です。自分名義の家を持ち、フルタイムで働き、定年後を見据えた貯蓄もできている。これは並大抵の努力でできることではありません。旦那さんは「俺がいなければこの家は成り立たない」と思わせたいのかもしれませんが、客観的に見ればいないほうが金銭的にも精神的にも豊かになれる可能性が高いとママたちからは推測されてしまいました。
『離婚届を書いてもらって、旦那が仕事に行ってる間に鍵を変えたらいい。私も自宅は私の家だったから旦那が出ていく形だった』
『元旦那がそんな感じだった。「離婚決まりね」と言って鍵を置いていかせた。その後はメールで必要な内容だけやりとり。1年近くかかったけど離婚できた』
『投稿者さんは別にひとりでもやっていける人だから、離婚後の心配はないね。家持ちだし、収入あるなら相談するまでもなく別れるだけじゃない？ 警察に言えば追い出せるし』
「出ていって」と言っても応じない相手に対してひとりで抱え込む必要はありません。第三者の力を借りること、そして「私の家なのだから、失礼な人間を置いておく必要はない」と自分に「許さない許可」を出すことが第一歩ではないでしょうか。
旦那さんにとって快適な生活を維持するために、投稿者さんがこれ以上心をすり減らす必要はありません。旦那さんがいない不安よりも、いることで奪われている「心の平安」のほうが、はるかに価値があるはずです。自分の強い足取りを信じて、まずは「10万円の居候」ではなく、投稿者さんと子どもたちのための「幸せな生活」を取り戻すための扉を開けることが大切ではないでしょうか。