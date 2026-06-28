＜速報＞全米女子プロは悪天候で最終Rはスタート遅延 開始時刻は未定
＜KPMG全米女子プロ選手権 最終日◇28日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞海外メジャー今季第3戦の最終ラウンドは、現地時間午前7時24分のスタートを予定していたが、悪天候の影響で開始前の同7時17分に“競技中断”がアナウンスされた。再開時刻は未定としている。
【現地写真】雷発生で選手達は一斉にクラブハウスへ退避
現地時間コース上空は暗い厚い雲に覆われ、雨と雷が発生。練習場やパッティンググリーンにいた選手たちは一斉にクラブハウスへ引き揚げた。日本勢は古江彩佳と山下美夢有がトータル4アンダーの12位タイで、首位と7打差を追う。畑岡奈紗と岩井明愛はトータル3アンダーの19位タイ。3日目に「78」と崩れた渋野日向子は、トータル6オーバーの66位から巻き返しを狙う。賞金総額は大会史上最高の1300万ドル（約21億円）。優勝者には195万ドル（約3億1500万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
全米女子プロ 3日目の結果
大会最終日の組み合わせ＆スタート時間
山下美夢有 プロフィール＆成績
古江彩佳 プロフィール＆成績
日本勢の現在地は？ 米女子ポイントランキング
【現地写真】雷発生で選手達は一斉にクラブハウスへ退避
現地時間コース上空は暗い厚い雲に覆われ、雨と雷が発生。練習場やパッティンググリーンにいた選手たちは一斉にクラブハウスへ引き揚げた。日本勢は古江彩佳と山下美夢有がトータル4アンダーの12位タイで、首位と7打差を追う。畑岡奈紗と岩井明愛はトータル3アンダーの19位タイ。3日目に「78」と崩れた渋野日向子は、トータル6オーバーの66位から巻き返しを狙う。賞金総額は大会史上最高の1300万ドル（約21億円）。優勝者には195万ドル（約3億1500万円）が贈られる。
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