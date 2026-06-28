20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏さんの連載を、スポニチ本紙では約15年にわたって掲載していた。「世直しトークあれこれ」（05年11月〜06年12月）、「明るい明日を」（08年1月〜11年3月）、「美輪の色メガネ」（13年2月〜23年12月）で、世の在り方を厳しい視線で見つめ、時に悩める人々に寄り添い、常に明日を生きる希望を伝えていた。美輪語録が人気だった連載を再録する。

＜2006年5月14日掲載「世なおしトーク あれこれ（27）」＞

最近よく人生の「勝ち組」「負け組」とかを耳にします。とても嫌な言葉です。会社で役職に就けたら「勝ち組」、なかなか思うように役職に就けないから「負け組」。果たして本当にそうでしょうか。

みなさん、12月31日にＮＨＫで放送される「紅白歌合戦」をご存じだと思います。私は以前からこの番組を「なんて無駄なことをしているのでしょう」と思ってました。今年は紅組が勝ったとか、白組が負けたとか、毎年、大晦日（みそか）に騒いでいます。でも、歌に勝ち負けはつけられないはずです。棒高跳びや100メートル走などのスポーツと違い、歌の優劣は記録や数字で表せないものなのです。

ましてや出場している歌手は全員プロ。途中までリードしていた白組が、最後に逆転されたなどとなれば、その間にステージに登場した歌手の歌がヘタだったとか、技術的に劣っていたとか、そういう理由になるのです。それは出場した歌手を侮辱していることになるのです。

私も「ヨイトマケの唄」がヒットした時に、出場の打診を受けたことがありました。でも、そういう理由でお断りしました。歌は猝わう瓩發里任△辰董⇒ノ瑤篥誠瑤魘イす腓Δ發里任呂覆い里任后２里脳，蘇蕕韻魴茲瓩襪覆匹蓮▲淵鵐札鵐攻砲泙蠅覆い里任后

人生の「勝ち組」「負け組」も、それと同じことです。今はお金をたくさん稼ぐとか、豪華なマンションに住んでいるとか、会社で出世して役職に就いているとか、女性なら金持ちの男と結婚したとか、そういう人たちが世の中の「勝ち組」と言われているようです。その逆に、「負け組」は、努力してもなかなか仕事に就けない人、金銭に恵まれない人、テレビのバラエティー番組ではありませんが、素敵な異性と縁遠い女性たちなどです。でも、実際は、決してそうとばかりは言えないのです。

例えば、先輩や同僚を出し抜いて会社でトントン拍子に出世、重要なポストに就き高収入を得て「勝ち組」の代表のように振る舞う人が、それまで日曜、休日も返上、家庭を犠牲にして仕事をしてきたために家の中はボロボロという話はよくあることです。たまに休むと妻からは冷たい目でみられ、子供からは相手にされない。飲みに行っても店のお姉ちゃんからも思うようにモテない、ようやくできた愛人にも簡単に裏切られて逃げられる。表面は順風満帆に見えても、実は「負け組」かもしれないのです。

一方、いつまでたっても芽が出ない、会社でうだつが上がらない平社員。世の中の見方は「負け組」かもしれません。しかし、家に帰れば素敵な奥さんがいる、子供も素直に成長し、絵に描いたような円満な家庭を築いている人もいるのです。ほどほどの給料で贅沢（ぜいたく）をするわけではありません。ローンで建てた小さな家かもしれませんが、楽しく明るい毎日を過ごしているのです。数多くのこういう人たちを知っています。この人たちは決して「負け組」ではないのです。

玉の輿（こし）、今で言うならセレブ婚、結婚をできた女性の全員が本当に「勝ち組」？確かに幸せな生活を送っている人もいるでしょう。しかし、実際には結婚しない方がよかったと思っている女性も多いのです。暴力夫に大酒飲み、ギャンブルなどで、家庭内の揉（も）め事が絶えない。そんな結婚ならしない方がましです。一人自由気ままに人生を謳歌（おうか）すればいいのです。

今太閤（たいこう）と呼ばれた政治家が、汚職まみれで一夜にして容疑者に転落、一時代を築いた著名な経済人が予想もしなかった寂しい晩年を迎えたりするのです。世間の誰しもが「勝ち組」と呼ぶような人たちでさえ、高い塀の上を歩いているようなものなのです。ちょっと風が吹いたり、油断して足を滑らせたりすると、すぐに転げ落ちてしまうのです。

人生の「勝ち組」「負け組」などという言葉を安易に用いる最近の風潮は、いかにも表面しかみない軽薄で思慮分別のない現代人らしいのです。ただ、困るのは、マスメディアが無責任に作り出した言葉がさまざまな媒体で流布されて、それをまともに受け止めてしまう人がいるのです。「俺（おれ）は負け組だから、もうダメだ」とか、妻は妻で「あなたはいつまで負け組なの。しっかりしてよ」とか、子供からも「お父さん、負け組なの」と言われ、実家に帰れば親からも「お前はいつまでも出世しない。情けない。負け組だ」などとダメを押され考え込んでしまう人たちもいるのです。本当はそんな単純なものではないと、ちゃんと認識できる知性や教養を身につける必要があるのです。

「勝ち組」なのか「負け組」なのかは、個人の価値観によるのです。それぞれの生き方や、物事に対する価値の基準をどこに置くかなど、1人の人間を総合的に判断しなければ「勝ち組」か、「負け組」かなどと一概には言えないのです。ましてや外見やその人の一面しか知らない他人から決められる筋合いのものではないのです。

テレビ番組などに影響され、もし、今、自分は「負け組」なんだろうかと悩んでいる人がいたら、バカバカしいからやめた方がいいでしょう。そして、万一、他の人から「負け組」などと言われたら、「あなたに私の何が分かるんですか」と言い返せばいいのです。どんな人でも、必ず「負け組」の要素を氷山の海面下の部分のように数多く隠し持っているのですから。