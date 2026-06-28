歌手・俳優の美輪明宏さんが、20日に老衰のため91歳で亡くなったことが公式サイトで発表されました。美輪さんのこれまでを振り返ります。

公式サイトのプロフィルによると、美輪さんは小学校の頃から声楽を習い、16歳にしてプロの歌手として活動を始めました。1957年に『メケ・メケ』がヒット。シンガー・ソングライターとして『ヨイトマケの唄』などを作ってきました。

■歌手、俳優、声優、トーク番組…幅広く活躍

俳優として舞台『毛皮のマリー』や『黒蜥蜴』などに出演。『黒蜥蜴』は何度も再演され、1968年に映画化もするなど美輪さんの代表作の一つとなりました。

声優としては、スタジオジブリの宮粼駿監督によるアニメーション映画『もののけ姫』（1997年）にモロの君役、『ハウルの動く城』（2004年）に荒地の魔女役で参加。また、『劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール アルセウス 超克の時空へ』（2009年）のアルセウス役を務めるなど、声でも存在感を発揮しました。

さらに、テレビ番組『オーラの泉』では名言が注目されるなど、お茶の間に親しまれました。

2012年には『紅白歌合戦』に77歳で初出場。『ヨイトマケの唄』を披露し話題となりました。2015年まで4度出演し、オリジナル曲の『ふるさとの空の下に』、日本語バージョンの『愛の讃歌』で歌声を届けました。

2025年12月に発表された『第六十回 紀伊國屋演劇賞』では、『演劇実験室◎天井棧敷』旗揚公演から『毛皮のマリー』『双頭の鷲』『黒蜥蜴』の主演など、長年にわたる舞台芸術への功績が認められ、特別賞を受賞していました。