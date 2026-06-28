伊勢崎オートのナイターＧ供岼雕幣沺廚錬横呼、１２Ｒで優勝戦が行われ、若井友和（５２＝川口）がさばいて制し、大会初制覇。Ｇ兇錬臆麑棔通算５７回目の優勝を飾った。

「全然、優勝するなんて思ってなかった。本当にビックリしている」。

準決勝戦は２着で優出したものの「晴れの方がチャンスがある」と、雨での感触はいまひとつだった。だが、湿走路の優勝戦で勝利をたぐり寄せた。勝因は雨の８Ｒで１着を取った同期の走りだった。

「北渡瀬充の走っている中のコースが利いているのかな、と思って試走からそこを走った。試走は丹村飛竜君にも離されなかったから良かった。中のコースが利くという予測が、試走で確信になった。スタートは相変わらず遅れたけど、迷わずそこを走った。結果、良かった」

スタート後は後方に置かれたが、焦らず同期をまねて走り、逆襲。逃げた松本康を４周回で抜き、決着をつけた。

次走も伊勢崎（２日開幕）で「伊勢崎はいつもファンのみなさんが、地元のように応援してくれてありがたい。これからもファンのみなさんに貢献できるように、頑張ります」と感謝し好走を誓った。