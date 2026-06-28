◆菖蒲洞特別・準重賞（６月２８日、高知競馬場・ダート１６００メートル、不良）

１１頭立てで行われ、単勝１・７倍で断然１番人気のダオラダオラ（セン６歳、高知・宮川浩一厩舎、父ドレフォン）が、７連勝を飾った。２戦ぶりに赤岡修次騎手とのコンビで好位から追走。逃げていたミラクルドリームを最後の直線でかわし、２馬身差をつける完勝だった。勝ちタイムは１分４３秒４。

ダオラダオラはＪＲＡから高知競馬に移籍し、今年２月から連勝街道を進んでいる。馬名の由来は津軽弁で「強風で竹等がしなって揺れている様子」。

逃げ粘った８番人気のミラクルドリーム（大沢誠志郎騎手）が２着。２番人気のメイショウカズサ（永森大智騎手）が３着に続いた。

赤岡修次騎手（ダオラダオラ＝１着）「もともと馬が砂を嫌がるところがあるので、そのあたりを気をつけながらレースを進めました。前回かぶせていたぶん、その経験が生きたのか、今日はしっかり我慢して走ってくれました。最後までよく頑張ってくれましたし、ここまでしっかり勝ち続けてきてくれたので、今日の準重賞も無事勝つことができて本当にうれしく思います」