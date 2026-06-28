日本テレビ系「Ｇｏｌｄｅｎ ＳｉｘＴＯＮＥＳ（ゴールデン ストーンズ）」（日曜・午後９時）が２８日放送され、歌手の中森明菜が出演した。日テレのバラエティー番組に出演するのは「２０年ぶり」。

番組内でＳｉｘＴＯＮＥＳ・京本大我が父で俳優の京本政樹と２４年前にスペインへロケに行った映像が流された。するとロケ地の韓国から「１時間以上電話がかかる」と言いながらも京本が父へ電話。父親が電話に出ると「明菜さんが横にいらっしゃって」と説明。すると中森が「京様」とひと言。京本政樹は「姫？ なんでそこに」と戸惑いながら返答した。

続けて「なんでそこに？番組撮ってる」「といううよりも随分ぶりですね」と会話を弾ませた。「姫が電話していいって話？」と問いかけると中森は「はい、はい」と返答。京本政樹は「いやあ、お元気ですか、姫」と気遣うと中森が「テレビで拝見してます」返した。さらに京本政樹が「みんな姫と一緒なの？ そこはオレが登場しなきゃダメ」と言うと「相変わらずステキですね」と伝えると「何をおっしゃいますか」と久しぶりの会話を楽しんだ様子だった。