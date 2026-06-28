「北九州記念・Ｇ３」（７月５日、小倉）

フリッカージャブがスピード上位だ。前走の鞍馬Ｓが１分６秒４のレコード勝ち。行きたい馬に先を譲り、２番手で脚をためると最後も手応え通りに抜け出して４勝目を飾った。スタートセンスが良く、３連勝は逃げ切りだが、番手に控える競馬もでき、小倉でも２戦２勝と相性は抜群。オーシャンＳは坂で脚が上がったが、平たん小回りコースならＶ有力だろう。

３歳馬デアヴェローチェはハンデが魅力。千四、千六では折り合い重視の競馬だったが、ここ２戦は重賞勝ちを含めて千二で連勝とスプリンターとして開眼した。古馬が相手でも軽量を生かして重賞連勝を狙う。

昨年の北九州記念上位３頭も出走する。ヤマニンアルリフラは、３連勝で昨年のこのレースをＶ。その後は勝ち鞍こそないが、シルクロードＳ３着にダートの東京スプリント３着と復調気配を示している。２着のヨシノイースターはハンデとの戦い。千四の前走も折り合ったが前残りに泣いた。距離短縮は大歓迎で、昨年のスプリンターズＳ５着など８歳でも衰えは感じない。アブキールベイも暑い時期に調子を上げる夏女。小倉は昨年３着に１勝クラスＶと得意のコースだ。

連勝で勢いに乗るサウンドモリアーナ、オープンで連続２着のアンクルクロスにも注目したい。