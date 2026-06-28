【ダラス（テキサス州）＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２７日（日本時間２８日）、１次リーグ第３戦が行われ、決勝トーナメント進出チームが出そろった。

Ｊ組は１位のアルゼンチン（世界ランキング１位）がヨルダン（同６３位）に勝って３連勝。オーストリア（同２４位）とアルジェリア（同２８位）は引き分けて、２位、３位で突破した。（世界ランキングは１１日時点）

アルゼンチン３―１ヨルダン

アルゼンチンが１次リーグ３連勝。序盤から主導権を握り、ロチェルソの直接ＦＫとＬａ・マルティネスのＰＫで先行し、終盤にメッシがＷ杯７戦連続ゴールとなる直接ＦＫを決めて突き放した。ヨルダンは後半に１点を返して意地を見せたが、３戦全敗で大会を終えた。

メッシ、短い出場時間でもお構いなし

１点リードの８０分、自ら得たゴールほぼ正面のＦＫで、アルゼンチンのメッシが放った低くて鋭い弾道のシュートがゴールに吸い込まれた。跳び上がって喜ぶ背番号１０に、スタジアムからこの日一番の大歓声が降り注いだ。

２４日に３９歳になった主役は後半、試合時間残り３０分からの登場となったが、短い出場時間でもお構いなし。Ｗ杯で最長となる７試合連続ゴールで、自らが持つＷ杯通算得点記録を「１９」に伸ばした。

２連勝ですでに１位通過を決めていたアルゼンチンは、前の試合からスタメン９人を入れ替えた。連覇を狙う王者は当然、決勝までの道のりを想定。前回大会よりも１試合多くなる決勝トーナメントを前に、ピッチ上で自由を授かったメッシを支えるべくハードワークしてきた選手らの疲労を考慮した起用となった。

元代表の名ＭＦを父を持つシメオネや２１歳のパスといったフレッシュな面々が先発して経験を積めたことにも大きな意味がある。そして、ゴールに飢えていたＬａ・マルティネスのＷ杯初ゴールに千両役者のメッシが続き、１次リーグの締め方としては文句なしだ。

スカロニ監督は「みんなに出場機会を与えられてうれしい。非常に重要なことだ」とうなずき、表情を引き締めた。「ここからが本番だ」。万全の状態で伏兵・カボベルデを迎え撃つ。（平沢祐）

ヨルダン・セラミ監督「ヨルダンのサッカーが将来、さらに高いレベルに到達し、存在感を示すことを願っている」