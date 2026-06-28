【ダラス（テキサス州）＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２７日（日本時間２８日）、１次リーグ第３戦が行われ、決勝トーナメント進出チームが出そろった。

Ｋ組は、コロンビア（世界ランキング１３位）とポルトガル（同５位）が引き分けて、１位、２位。コンゴ民主共和国（同４６位）はウズベキスタン（同５０位）を下し、３位で通過した。（世界ランキングは１１日時点）

コロンビア０―０ポルトガル

コロンビアが１次リーグ首位突破を決めた。主将のロドリゲスを中心に強豪に対して果敢に攻め込み、相手の２倍近い計２４本のシュートを浴びせた。ポルトガルは何度も決定機を作られたが、守護神のＤ・コスタが奮闘し、引き分けに持ち込んで２位を確保した。

ロドリゲス「まだまだこれから」

Ｗ杯通算２５試合目で初めてのスコアレスドローでも、試合後のスタジアムに鳴り響いたのはコロンビアサポーターの歌声だった。名手ぞろいのポルトガルに真っ向からぶつかり、１次リーグを首位通過。主将のロドリゲスは「強豪と対等に渡り合えることを証明できた」と誇らしげだった。

かつてはスペインの名門、レアル・マドリードで活躍した主将を中心に、前線の選手が流動的にポジションを変えて攻め込んだ。６５分頃にはセンターライン付近からロドリゲスが一本の縦パスで好機を演出。約１０分後には自らミドルシュートを放ってゴールを脅かす。直後に交代を告げられると、スタンディングオベーションが沸き起こった。

前回のカタール大会は、出場を逃した。２０１４年大会で大会ベストゴール賞を受賞し、以降同国を引っ張ってきただけに、「心を砕かれた」と代表引退も考えたという。だが、再建のために立ち上がり、今季は共催国の米国でプレーし、大舞台に備えてきた。

初戦では国歌を聴いて涙を流した主将に率いられ、ドイツのバイエルン・ミュンヘンで活躍するディアスら実力者も躍動。「まだまだこれからだ」とロドリゲス。快進撃の準備は整った。（細田一歩）

Ｄ・コスタ、チーム救う好セーブ

ポルトガルはＤ・コスタが好セーブを連発し、チームを救った。味方が放った３倍となる６本の枠内シュートを浴びたが、抜群の反応で得点を許さなかった。２戦連続の無失点で１次リーグを２位で通過。決勝トーナメント１回戦の相手は前回大会３位のクロアチアに決まった。強豪対決へ、Ｄ・コスタは「ポルトガルは一つになっている」と力を込めた。