6月21日に放送されたABEMAの婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』第3話にて、「1日で4人に告白された」爆モテ伝説を持つ24歳のマホが、男性に対して執拗な“恋の尋問”を展開。その様子に、スタジオの出演陣が騒然となる一幕があった。

【映像】24歳爆モテ美女の二の腕あらわなノースリーブ姿

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

旅の3日目は、女性の考えた理想のデートプランに男性陣が訪れるという企画が用意された。二の腕あらわなノースリーブ姿のマホはカジュアルな居酒屋デートを準備し、初日からアプローチを受けていた元警察官でトレーナーのリキヤと乾杯。そこへ、松村北斗似で広告代理店勤務兼モデルのキョウヘイも合流し、2人の男性に囲まれる三角関係のデートがスタートした。

マホが「2人はどのタイミングで、“いいな”って思ってくれたか知りたい」と切り出すと、リキヤ、キョウヘイの二人とも初日から好意があったこと告白。さらに、リキヤから「マホちゃんの中では誰がいいなと思っている？」と現在の気持ちをストレートに尋ねられると、マホは「キョウヘイくんの『95％』っていう言葉が真っ直ぐで素敵だなって思ってる」とキョウヘイが初日の夜に語った「95%（マホへの気持ちは）変わらんと思う」という強いワードが心に残っていると明かした。

しかし、前日には全員が別の人とデートに行っており、“20代ガール”の女優・モモエと出かけたリキヤに対して、マホは「モモエと私のパーセンテージを聞いてもいい？」と質問。さらに、25歳の女優・キララ、“30代レディ”の女優・カナコと一日を過ごしたキョウヘイには、「昨日のデートによって、95％が減ったかを知りたい」と追求をヒートアップさせていった。

本音を引き出したいがための質問攻撃に、キョウヘイは困惑しつつも「減ったか増えたかで言ったら、若干……減ったか」と本音を吐露。マホはすかさず「減った上で今日来てくれたっていう解釈でいい？」と確認を重ねた。

マホとのデート後のインタビューで、キョウヘイは「ぶっちゃけ言うと、楽しくなかったかもしれないですね」「ちょっと面接みたいな感じ。今日は楽しみたい気持ちが強かったので、期待値のギャップがあって」と不完全燃焼な思いを告白。一方のマホも「正直ショックでした。一日で減るぐらいだったら、初日から95％って言って欲しくなかった」と不満を漏らした。

このマホの執拗な確認作業に対し、スタジオの若槻千夏は「マホ、大変だな付き合ったら。毎回パーセンテージ聞かれる。確認がすごいよ」と苦笑い。藤森慎吾も「あえて“尋問”と言わせていただきますけども、あれはキツイですよ。怖い」と男性目線でキョウヘイの気持ちに深く共感していた。