【日本代表のブラジル戦推奨スタメン】“ほぼベスト”で最多優勝国とガチンコ勝負へ！鎌田はシャドー起用、絶好調のボランチを使わない手はない【W杯】
北中米ワールドカップのグループステージを１勝２分けで突破した日本代表は現地６月29日、ラウンド32でブラジルと対戦する。
最多優勝を誇る強豪に、森保ジャパンはどんなメンバーで挑むべきなのか。
まずGKは好セーブを連発している鈴木彩艶で、最終ラインは右から冨安健洋、谷口彰悟、伊藤洋輝。スウェーデン戦で前半途中に交代し、試合２日前まで別メニューだった板倉滉は起用するのはリスクが高い。冨安のクオリティは言うまでもなく、このブラジル戦こそ必要な存在だ。
伊藤は４試合連続先発となるが、この大一番に勝てば中５日空くため、起用したいところだ。
ダブルボランチは、佐野海舟と田中碧。前者は強豪相手でもボール奪取が期待でき、後者は今大会絶好調。使わない手はない。鎌田大地を手薄なシャドーで起用したいため、このコンビに託す。
右ウイングバックは守備でも貢献している堂安律、右シャドーはプレス能力が高い前田大然、左シャドーは鎌田、左ウイングバックは中村敬斗。残念ながら、久保建英はブラジル戦には間に合わないだろう。
右に菅原由勢、左に鈴木淳之介とウイングバックにDFを置き、堂安や中村をシャドーで使う田もあるが、やや腰が引けた状態となるため、現状のベストメンバーに近い形に挑むべきだろう。ただ、伊東純也だけは、流れを変える切り札として、やはりベンチに残しておきたい。
１トップはもちろんチュニジア戦で２ゴールの上田綺世。スウェーデン戦ではポストプレーも効いていた。
本気のブラジルに思い切ってぶつかり、ガチンコ勝負を挑んでほしい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
最多優勝を誇る強豪に、森保ジャパンはどんなメンバーで挑むべきなのか。
まずGKは好セーブを連発している鈴木彩艶で、最終ラインは右から冨安健洋、谷口彰悟、伊藤洋輝。スウェーデン戦で前半途中に交代し、試合２日前まで別メニューだった板倉滉は起用するのはリスクが高い。冨安のクオリティは言うまでもなく、このブラジル戦こそ必要な存在だ。
ダブルボランチは、佐野海舟と田中碧。前者は強豪相手でもボール奪取が期待でき、後者は今大会絶好調。使わない手はない。鎌田大地を手薄なシャドーで起用したいため、このコンビに託す。
右ウイングバックは守備でも貢献している堂安律、右シャドーはプレス能力が高い前田大然、左シャドーは鎌田、左ウイングバックは中村敬斗。残念ながら、久保建英はブラジル戦には間に合わないだろう。
右に菅原由勢、左に鈴木淳之介とウイングバックにDFを置き、堂安や中村をシャドーで使う田もあるが、やや腰が引けた状態となるため、現状のベストメンバーに近い形に挑むべきだろう。ただ、伊東純也だけは、流れを変える切り札として、やはりベンチに残しておきたい。
１トップはもちろんチュニジア戦で２ゴールの上田綺世。スウェーデン戦ではポストプレーも効いていた。
本気のブラジルに思い切ってぶつかり、ガチンコ勝負を挑んでほしい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神