【ダラス（テキサス州）＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２７日（日本時間２８日）、１次リーグ第３戦が行われ、決勝トーナメント進出チームが出そろった。

Ｋ組は、コロンビア（世界ランキング１３位）とポルトガル（同５位）が引き分けて、１位、２位。コンゴ民主共和国（同４６位）はウズベキスタン（同５０位）を下し、３位で通過した。（世界ランキングは１１日時点）

コンゴ民主共和国３―１ウズベキスタン

コンゴ民主共和国が逆転でＷ杯初勝利を飾り、３位通過した。６８分にウィサのＰＫで追いつき、７８分にマイエレが勝ち越しゴール。終了間際にもウィサが追加点を奪った。ウズベキスタンは序盤にショムロドフの得点で先制したが、初のＷ杯は３連敗で終わった。

５２年ぶり、前回は３戦全敗

１点を追う展開が長く続いたが、コンゴ民主共和国は右へ左へ相手を揺さぶりながら攻め込み、終盤の逆転劇につなげた。

初出場だったザイール時代の１９７４年大会は３戦全敗。５２年ぶりの今回はイングランドのニューカッスルに所属するウィサら実力者をそろえ、この日のＷ杯初勝利などで１次リーグ突破を果たした。ウィサは「ここまで来るのは決して簡単ではなかった。この瞬間をかみ締めたい」と感慨に浸った。（林田晴樹）