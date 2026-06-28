【ダラス（テキサス州）＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２７日（日本時間２８日）、１次リーグ第３戦が行われ、決勝トーナメント進出チームが出そろった。

Ｌ組はイングランド（世界ランキング同４位）がパナマ（同３４位）に快勝して１位。クロアチア（同１１位）はガーナ（同７３位）を破り２位、ガーナも３位で通過した。（世界ランキングは１１日時点）

イングランド２―０パナマ

イングランドが順当勝ちし、１次リーグ１位突破を決めた。前半はやや攻めあぐねたが、６２分にＣＫからベリンガムが先制し、５分後にケーンのヘッドで突き放した。パナマは時折鋭い攻撃を見せたが、得点を奪えず、３試合で１点も挙げられないまま３連敗を喫した。

ベリンガム、復調の兆し

イングランドの背番号１０を背負う２２歳のベリンガムが、その才能の片りんを見せた。６２分の左ＣＫの場面で、相手から抱きつかんばかりのマークを受けながら、左足を軽く伸ばして押し込んだ。ベリンガムの今大会２点目となる先制ゴールが、ボールを支配しながら決定機を作れずにいたチームの雰囲気を変えた。

５分後には左サイドのＤＦラインの裏でボールを受けると、相手を１人かわしてクロス。ケーンのヘディングでのゴールをアシストした。ケーンにとって、リネカーの持っていたイングランド代表のＷ杯最多得点記録を更新する通算１１点目で、試合の大勢は決した。

レアル・マドリードでプレーするベリンガムは、２０２３年の入団直後からスケールの大きなプレーで活躍し、２３〜２４年シーズンのバロンドール（最優秀選手）表彰で３位に選ばれた。今季は故障の影響もあり、代表でもやや影が薄かったが、ここに来て復調気配で、指揮官も「彼はプレー強度が上がれば、カギとなれる選手」と評価する。

ベリンガム自身も「後半、鋭さを見せられた」と手応えを感じている様子。試合後は、ご機嫌のイングランドサポーターから、彼のファーストネームにちなんだビートルズの「ヘイ・ジュード」の大合唱がスタジアムをこだました。（編集委員 川島健司）

イングランド・トゥヘル監督「フィジカルの強い相手との難しい試合だった。（イングランド代表の通算得点記録を更新した）ケーンは精神的にも肉体的にも素晴らしい状態にある」