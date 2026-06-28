41回目となる人気投票イベント『2026年サンリオキャラクター大賞』の最終結果が28日に発表され、ポムポムプリンが2年連続、通算5度目の1位に輝きました。

450を超えるサンリオキャラクターの中から、今回90キャラクターがエントリー。総得票数は過去最多の7064万7379票となりました。

■TOP3は去年に引き続き“3大犬キャラクター”

30周年のアニバーサリーイヤーに連覇を飾ったポムポムプリン。初回速報ではシナモロールに首位を譲ったものの、底力を見せつけ700万票以上を獲得し、見事な逆転劇を見せました。

続く、2位にはシナモロール、3位にはポチャッコがランクインし、サンリオの“3大犬キャラクター”たちが去年に引き続きTOP3を独占しました。

本イベントは、日本国内のほか海外からも投票をすることができます。

ポムポムプリンは投票が行われた14の国と地域すべてでTOP5入り。そのうち、香港地区や台湾地区、アメリカやイギリスといった9つの国と地域で1位を獲得するなど、世界的な人気を示す結果となりました。

ポムポムプリンは「わぁ〜い！うれしいよ〜。い〜っぱい応援してくれて本当にありがとう。みんな、だ〜いすきだよ〜☆これからもよろしくね」と喜びを明かしています。

2位のシナモロールは「えへへ、とってもうれしいな。キミからのエール、ちゃんと届いたよ♪たくさんの応援、本当にありがとう！」と感謝。

3位のポチャッコは、「みんな、たくさんの応援本当にありがとう！これからもずっと、なかよくしてね★」とメッセージを送っています。

そのほか、4位にクロミ、5位にハローキティがランクインするなど、長年にわたり世界中のファンから愛され続けるキャラクターたちが、今年も支持を集めました。

また、TOP20圏内では大きな躍進が見られました。

去年31年ぶりにTOP10入りした、あひるのペックルはさらに順位を上げ見事6位へとジャンプアップ。また、マイスウィートピアノは去年の18位から5ランクアップし13位に。TOP20内で最大のランクアップを記録し、ファンの応援が実を結ぶ形となりました。