◇サッカーFIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

サッカーFIFAワールドカップ2026は日本時間28日、グループリーグが最終日を迎え、ノックアウトステージ進出の32チームが確定しました。

史上最多48チームが出場する今大会。各組上位2チームと3位の成績上位8チームの計32チームがノックアウトステージに進出となります。

進出チームでは、欧州勢が最多。前回準優勝のフランスは3連勝を飾るなど、16チーム中13チームがノックアウトステージ進出を決めました。

10チームが参加したアフリカ勢は、9チームが勝ち上がる奮闘。初出場のカーボベルデはスペイン、ウルグアイと強豪に引き分け、3戦目のサウジアラビア戦も0-0のドローに終わり、2位通過のサプライズとなりました。また3戦目で大量得点が必要だったセネガルは、イラクを5-0で撃破。3位チームのボーダーラインギリギリに入りました。一方、日本と同組だったチュニジアのみ、3連敗で敗退となっています。

南米も6チーム中5チームが突破。連覇を狙うアルゼンチンはリオネル・メッシ選手がここまで6得点を挙げるなど、3連勝で勝ち上がりました。

北中米・カリブ海では、開催国のアメリカ、メキシコ、カナダが突破。メキシコはいずれも無失点で3連勝と盤石の強さをみせていました。

アジア勢は、9チームが参加する中、日本とオーストラリアの2チームのみが突破。イランと韓国は3位チームの争いとなり、突破はかないませんでした。第1節ではアジア勢が初戦から6戦連続無敗と奮闘していましたが、その後は苦戦。カタール、サウジアラビア、イラク、ヨルダン、ウズベキスタンの5チームがグループ最下位で敗退となっています。

オセアニア王者のニューランドは、1分2敗でグループG4位で戦いを終えました。

勝ち上がった32チームの一発勝負であるノックアウトステージは、日本時間29日から始まります。

▽各地のグループステージ突破チーム※()内が参加チーム欧州：13（16チーム）アフリカ：9（10チーム）南米：5（6チーム）北中米・カリブ海：3（6チーム）アジア：2（9チーム）オセアニア：0（1チーム）