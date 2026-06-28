

「どうしてもどうしても / from『“Grateful Yesterdays Tour 2026” at 日産スタジアム』」サムネイル

back numberが28日、6月14日に行われた日産スタジアム公演より「どうしてもどうしても」のライブ映像を、back numberオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。

【動画】back number、日産スタジアム公演より「どうしてもどうしても」ライブ映像

back numberが、6月28日に開催された熊本・えがお健康スタジアム公演をもって、「Grateful Yesterdays Tour 2026」の国内スタジアムツアーを完走した。自身初にして過去最大規模となる5大スタジアムツアーとして開催された本公演は、各地で大きな盛り上がりを見せた。

ファイナル公演後の同日20時00分には、6月14日に行われた日産スタジアム公演より「どうしてもどうしても」のライブ映像が、back numberオフィシャルYouTubeチャンネルでサプライズ公開された。

さらに同日23時00分には、本ツアーのセットリストプレイリストも公開される。

なお、日産スタジアム公演はU-NEXTでの独占配信も予定されている。