◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―２巨人（２８日・横浜）

巨人が接戦を制し、首位をキープした。

先発・井上は初回を３者凡退でスタートすると、５回まで１安打のみ。６回は先頭・三森に左前打を許したが、続く代打・ヒュンメルを遊ゴロ併殺に封じた。７回２安打無失点でチーム単独トップの６勝目。ＤｅＮＡ戦は自身８連勝となった。

２―０の８回は２死二塁から大勢が三森に右越えの適時二塁打を許したが、直後に登板した田中瑛が宮崎を二直に斬り、リードを守った。９回はマルティネスが１回無失点に抑えた。

打線は２回１死一、三塁からキャベッジが先制の右前適時打をマーク。４回は１死一、三塁から井上の右犠飛で追加点を奪った。

橋上監督代行の試合後の一問一答は以下の通り。

―久々の試合だったが接戦を取った

「間が空いたのでゲームの入りとかはちょっと心配だったんですけど、しっかり準備をしてくれて最初からベンチの雰囲気も声も集中力も含めていい形で入れていましたので、それは良かったと思いますね」

―井上は７回無失点

「本当に最近のピッチングを見ればこのくらいはっていう思いでは見ていました」

―打席でも貢献した

「１打席目に石田投手に対する球のつきっていうかな、それは非常に良く感じましたので、さすがにヒットまではあれでしたけども、あそこは単なる直感で外野フライを打てるかなっていう思いはあったので、打たせました。あと浦田選手が今日ちょっと石田投手とあまり合っていなかったので、それもあって何とか井上投手の打席で１点取れればな、という思いではありました」

―キャベッジは３安打

「両外国人の打者は、ちょっと間が空いたのがプラスになったかもしれないですね。今日の試合だけ見た感じでは、中止が重なる前に比べると内容が良くなっているような感じはしました」

―大勢はイニング途中で交代

「バッテリーコーチ、ピッチングコーチとも難しい決断を強いられる感じではありましたけども、冷静に、しっかり助言もしてもらいましたので、私の方もああいう形で。なかなかね、大勢投手を代えるっていうのは難しい決断だと思うんですけども、そこはいろんなものを考えながら、やはりチームの勝利を第一ということで、今日に関してはああいう継投になりました」

―田中瑛は好投が続く

「本当に田中投手はもちろんそうですけど、ブルペンの投手はしっかりやってくれていますのでね。特に田中投手と大勢投手、マルティネス投手に関しての終盤の３人に関しては、今日はちょっと順番は入れ替わりましたけども、どういう状況であってもしっかり自分のピッチングをしてくれると思いますんで。今日も大勢投手の登板中でも、田中投手はブルペンで用意してくれていましたので。その辺は心強いですし、それぞれの自信を持ってどんな状況でも上がってくれていると思いますんで、こちらとしては心強いと思います」

―大勢の状態は心配なところも

「若干、今日も球威が。マウンドのコンディションもあったかもしれないですけども、ちょっと本来の球威に比べるとちょっと落ちているなっていう感じはありましたけども。次回、また本来はピッチングをしてくれるという風に思ってます」

―久々に日曜日の勝利

「あんまり僕、そこまで詳しくはあれなんですけど。そうだったんですか。でも今週は今日で２試合目でしたけども、とりあえず２勝できましたので。貯金ができる週になりましたので、それは良かったと思います」