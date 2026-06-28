◇パ・リーグ 日本ハム５―１西武（2026年6月28日 ベルーナＤ）

2連勝の日本ハム・新庄剛志監督（54）が随所に見られた頭脳プレーを絶賛した。

まずは2―1の5回2死二塁の場面。西武の打者・滝沢に対し、森本稀哲外野手守備走塁コーチが、左翼・水谷に前でさらに左翼線寄りに守るように指示した。

その大胆な守備位置がドンピシャリ。滝沢の流した左翼線の打球は左飛になって同点を阻止した。

新庄監督は「森本コーチがあそこのポジショニングを守らせたファインプレーでした」と絶賛した。

さらにあと新庄監督は6回2死二塁での吉田の左前適時打を振り返り、「いつも言ってるんですけど、二塁ランナーが足の速い水野くん。そしたらレフトが慌てて、左肩が開くからシュート回転になるっていうことをずっと伝えてて、それを実行してくれた」と、本塁突入指示が成功したことを称えた。

5回に水谷がバットを短く持って右前打を放ったことにも触れ、「珍しくバットを短く持ってたから、コンパクトに。打ちそうな雰囲気があって、そのまま素直にバット走ってライト前。ああいう工夫がうれしいですよね」と絶賛した。